Retour du verglas dans une bonne partie du Québec

Le verglas fera son retour sur le Québec dimanche soir et il pourrait fort bien perturber les activités des citoyens lundi.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour tout le sud et le centre de la province. L’agence fédérale prévoit de la pluie ou de la bruine verglaçante pour le début de la semaine.

Cet avis concerne les régions de l’Abitibi, le Témiscamingue, l’Outaouais, Montréal, Laval, Lanaudière, la Montérégie, la Mauricie, les Bois-Francs, l’Estrie et la Beauce.

Plus à l'est, les régions de Québec, Charlevoix, la réserve faunique des Laurentides, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, de même que les secteurs de Montmagny, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles seront également affectés.

Une faible dépression commencera à affecter le Québec dimanche. Les précipitations débuteront sous forme de neige avant de se changer en pluie ou en bruine verglaçante dimanche soir.

La même séquence de précipitations est prévue pour les régions du centre de la province lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi.

Pour le moment, les quantités de neige et de précipitations verglaçantes attendues sont relativement faibles, ce qui pourrait limiter les impacts sur le réseau routier.

Environnement Canada indique toutefois qu’un autre système dépressionnaire mieux organisé suivra de près et pourrait prolonger la période de précipitations verglaçantes lundi.

Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacées, glissantes et dangereuses.

Précipitations variées en Ontario

Dans l’Est ontarien, alors que de l'air plus chaud en altitude envahit la région, la faible neige passagère, le grésil et la bruine verglaçante de dimanche se changeront en bruine verglaçante passagère ou en faible pluie verglaçante en soirée, pendant la nuit et lundi.

L'épisode verglaçant devrait sévir sur le territoire compris entre les villes de Barrie, Kingston, Ottawa et Pembroke.

Dans le nord-est de la province, de la neige ou de la pluie verglaçante se propagera tôt lundi et persistera jusqu'en soirée, voire dans la nuit de lundi à mardi. La pluie verglaçante pourrait être mêlée de grésil ou de neige. Les précipitations devraient se changer en pluie ou en neige avant de cesser mardi matin.

Les villes de Sudbury, Timmins et Sault Ste. Marie sont visées par l’avis.

Le froid continue de sévir dans l'Ouest

Tandis que les températures seront au-dessus du point de congélation dans le centre et l'est du pays, les provinces de l'ouest restent aux prises avec des avertissements de froid extrême.

Pour la ville de Calgary, par exemple, l'agence fédérale prévoit le refroidissement éolien le plus froid atteindra dimanche entre -40 et -45 . Le refroidissement éolien demeurera à près de -40 jusqu'en début de semaine.