Deux enfants hospitalisés après avoir consommé du chocolat au cannabis

La police de la deuxième plus grande ville du Manitoba indique que les enfants sont âgés de 2 et 5 ans et qu'une enquête est en cours. Elle n'a toutefois pas indiqué si une personne ferait face à des accusations.

« Vous pouvez facilement voir pourquoi un enfant s’emparerait d’une barre de chocolat en pensant qu’il ne s’agit que de chocolat », a déclaré le sergent de la police de Brandon, Dallas Lockhart.

Il a ajouté que le Service de police de Brandon veut utiliser ce fait divers comme un exemple pour les parents et leur rappeler qu’il est important de garder ce type de produits hors de la portée des enfants.

La vente et l'achat de produits comestibles fait avec du cannabis sont toujours illégaux au Canada, mais il est permis d'en produire à la maison pour sa consommation.