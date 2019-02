Et de 9 pour l'Océanic de Rimouski!

Dmitry Zavgorodniy a connu une bonne partie. Photo : Radio-Canada / François Gagnon



Si D’Artagnan Joly et Dmitry Zavgorodniy ont fait scintiller deux fois la lumière du filet adverse, Anthony D’Amours a préparé trois des six buts de la formation victorieuse. Nathan Ouellet et Jimmy Huntington ont également déjoué les gardiens de but des Remparts.

Les gardiens

Les gardiens de but des deux formations n’ont pas eu le même genre de soirée. Tristan Bérubé a réalisé son premier jeu blanc dans l’uniforme de l’Océanic en repoussant les 24 tirs adverses. C’était son quatrième en carrière.

Le gardien Tristan Bérubé Photo : Courtoisie Océanic de Rimouski

De son côté, Carmine-Anthony Pagliarulo s’est fait montrer la sortie à la suite de la deuxième période après avoir cédé à quatre reprises aux 23 tirs de ses adversaires. Il a été remplacé par Kyle Jessiman devant le filet des Remparts pour la troisième période.

L’Océanic occupe présentement le 5e rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), avec 71 points. Il suit les Mooseheads d’Halifax qui ont 75 points. Le prochain match de la formation bas-laurentienne aura lieu mercredi soir à domicile, alors que les Saguenéens seront les visiteurs.