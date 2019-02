Une vingtaine de pompiers du Service d’incendie de Bathurst ont été appelés au Purolator de la rue Riordon au coup de 23 h 01, samedi soir.

On a constaté que c’était un Purolator, il était complètement envahi par les flammes , relate de capitaine Roger Hachey.

Personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment, mais le service de livraison de courrier a posé certains défis techniques aux 24 pompiers présents sur les lieux de l’incendie.

On ne savait pas s’il y avait des matières dangereuses, on ne savait pas s’il y avait des bombonnes de propanes, explique M. Hachey. On peut s’attendre à tout.

C’était un feu très violent. Roger Hachey, capitaine

Sans danger pour la SPCA

Les pompiers ont eu des sueurs froides quand ils ont réalisé que des animaux se trouvaient dans le bâtiment de la SPCA, voisin du Purolator.

Les responsables de la SPCA ont été appelés pour assurer la sécurité des bêtes. Les animaux n’ont pas été incommodés, indique le capitaine.

On a été chanceux, la direction du vent était contraire à l’édifice [de la SPCA] , dit Roger Hachey.

Un passant a alerté les pompiers lorsqu’il a vu la fumée s’échapper des fenêtres.

Le feu a été éteint vers 5 h dimanche matin. L’édifice serait une perte totale et plusieurs véhicules ont été endommagés selon le capitaine.

Ça fait à peu près 24 heures que je suis debout, mais ça fait partie du travail , dit M. Hachey.

Les dommages sont matériels, personne n’a été blessé.

Heureusement, tout s’est bien déroulé , conclut le capitaine.

Le feu est sous enquête et les causes de l’incendie seront déterminées au cours des prochaines semaines.