Poursuite de plus de 6 M$ contre OC Transpo pour « négligence »

L'une des survivantes de l'accident d'autobus mortel survenu à Ottawa en janvier entame une poursuite de plusieurs millions de dollars contre OC Transpo, alléguant que le transporteur, la conductrice et la Ville d'Ottawa ont été négligents.

Gwen Lambert était assise au deuxième étage et à l’avant d’un autobus à impériale qui a heurté un abribus à la station Westboro, selon son avocat, Derek Nicholson. Elle est l’une des 23 personnes qui ont subi des blessures dans l’événement survenu le 11 janvier.

Selon une ébauche de la poursuite de 6 375 000 dollars identique à la poursuite déposée en cour, les blessures subies par Mme Lambert se traduiront par des pertes de revenu et des factures élevées pour sa guérison physique et psychologique.

Elle est forte et positive, donc j’espère qu’elle ira mieux. C’est ce qui est important , a soutenu son avocat. « Mais, si elle subit des pertes financières, nous voulons nous assurer qu’elles seront compensées.

La poursuite indique que Mme Lambert a souffert émotivement après avoir vu un autre passager, son collègue Bruce Thomlinson, mourir des suites de ses blessures, a affirmé Me Nicholson.

Mme Lambert n’a pas voulu parler à CBC, dirigeant les questions vers son avocat.

La province de l’Ontario est aussi nommée dans la poursuite pour avoir prétendument négligé d’exiger des ceintures de sécurité dans les autobus. Aucune des prétentions n’a été prouvée en cour.

Dans une brève déclaration, le greffier municipal d’Ottawa, Rick O'Connor, a soutenu que la Ville n’avait aucun commentaire à faire alors que ce dossier est devant les tribunaux .

Le ministère des Transports de l’Ontario n’a pas répondu aux demandes de commentaires, samedi.

Longue pente vers la récupération

D’autres plaignants dans la poursuite incluent des proches de Mme Lambert, qui soutiennent que ses blessures ont résulté en une perte quant aux soins ou à l’encadrement dont ils bénéficiaient, selon l’ébauche.

Ils affirment que la récupération de Mme Lambert sera une lutte ardue et qu’elle ne pourra pas marcher pendant au moins un an après ses interventions chirurgicales.

Mme Lambert veut 4 millions pour des soins de longue durée incluant de la physiothérapie et un potentiel déménagement dans une résidence adaptée à ses nouveaux besoins d’accessibilité, selon la poursuite.

Les blessures à ses jambes vont nécessiter des soins de longue durée, comme c’est le cas, je crois, de bon nombre de passagers impliqués , a souligné l’avocat.

La poursuite demande 2 millions en dommages pour des pertes de revenus, soutenant que Mme Lambert ne pourra pas compléter des années additionnelles de services en tant qu’employée fédérale et donc ne pourra plus cumuler de revenus en vue de sa pension.

La chauffeuse nommée dans la poursuite

La poursuite fait également plusieurs allégations en lien avec la chauffeuse de l’autobus, Aissatou Diallo.

Mme Lambert et ses co-plaignants soutiennent que la Ville d’Ottawa et OC Transpo ont été négligents en ne s’assurant pas que la chauffeuse soit adéquatement formée, compétente et apte à opérer l’autobus .

Dans les mois précédant l’accident, Mme Diallo a été impliquée dans une autre collision à la station Saint-Laurent. Le transporteur n’a pas rendu public le dossier de conduite de sa chauffeuse.

Mme Diallo a été arrêtée par les policiers sur les lieux de l’accident et questionnée, mais a par la suite été relâchée sans accusations. Les policiers ont mentionné que la conduite avec les facultés affaiblies n’était pas un facteur dans l’accident.