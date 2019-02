La Fête des semences plus populaire que jamais

La Fête des semences de Nicolet a fait des changements climatiques son thème central cette année, alors que les épisodes de chaleur intense s'annoncent de plus en plus fréquents. L'événement a d'ailleurs battu un record d'achalandage, avec plus de 1200 personnes dénombrées au Centre des arts populaires de Nicolet.

Une question plus que jamais d'actualité, avec la météo de l'été dernier qui a donné des maux de tête aux producteurs maraîchers.

On se levait vraiment tôt le matin, parce que [dans] la serre, après 9 h, il faisait au-dessus de 50. Après cela, on travaillait au champ. On arrosait à tous les matins et tous les soirs , relate Moira Trudel, copropriétaire de la ferme maraîchère La Gauloise.

L'événement rassemblait tant jardiniers amateurs qu'agriculteurs.

L'inquiétude face aux changements climatiques était partagée par les participants.

On s'en va de plus en plus vers ça. Les graines le plus possible biologiques, sans pesticides. Cultiver ses affaires. On peut les transformer et les manger et on sait d'où ça vient après , indique Monique Faucher-Pinard, elle-même productrice de fleurs en serre.

Quatre conférences sous le thème « Adapter son jardin aux changements climatiques » ont été offertes au grand public.