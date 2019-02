Bighorn : dernière ronde de consultation

Il reste moins de deux semaines aux Albertains pour s'exprimer sur le plan du gouvernement provincial pour protéger quelque 5000 kilomètres carrés près des parcs nationaux de Jasper et Banff. Si le projet semble plaire à la majorité des gens, il fait aussi face à une opposition tenace.

Des centaines de personnes se sont présentées à la séance de consultations publiques sur le projet Bighorn à Edmonton, samedi. Des dizaines d’experts du gouvernement étaient sur place pour expliquer en détail les plans de protection pour cette zone dans les Rocheuses, tout en recueillant les commentaires de la population sur ce projet controversé.

« Il y a des opinions très polarisées à propos de comment on devrait gérer [cette région]. On essaie de s’assurer qu’on donne une occasion aux gens de partager ces opinions avec nous pour qu’on puisse trouver un point d’équilibre », affirme Rick Blackwood, sous-ministre adjoint pour la division des stratégies du ministère de l’Environnement et des Parcs.

Il précise que ces opinions polarisées se sont toutefois exprimées dans le respect et dans le calme jusqu’à maintenant. Les séances en personne avaient d’abord été annulées, car la ministre de l'Environnement et des Parcs, Shannon Phillips, disait craindre pour la sécurité publique en raison de menaces et de harcèlement dont certaines personnes se seraient plaintes. Elle les a finalement reportées. La première a eu lieu vendredi à Drayton Valley. La dernière aura lieu lundi, à Sundre.

Opposition minoritaire, mais convaincue

Les opposants au projet se divisent principalement en deux camps : ceux qui s’inquiètent des contrecoups pour les industries pétrolières et gazières, et ceux qui n’y voient qu’une patente bureaucratique qui restreindra l’accès à la nature.

Sandi Feth, qui visite régulièrement la région pour faire de l’équitation, est parmi les deuxièmes. Elle craint que la création de parcs provinciaux ne perturbe le côté sauvage de Bighorn.

« Les parcs provinciaux, normalement, ça vient avec des infrastructures, de l’électricité, des poubelles », dit-elle. « Il y a des centaines d’endroits où les gens peuvent aller camper et être confortables. On veut réserver ces endroits spéciaux dans l’arrière-pays, pour ceux qui veulent vraiment se sentir près de la nature. »

Le gouvernement a consacré beaucoup d’énergie à répondre aux inquiétudes sur les industries pétrolières et gazières. Les permis d’exploitation existants demeureront valides dans l’ensemble de la région protégée. De nouveaux permis ne seront certes pas délivrés dans les parties qui seront désignées comme des parcs provinciaux ou des aires récréatives, mais ils pourront l’être dans les « zones à usage public », qui sont beaucoup plus grandes. Il ne s’agit cependant pas, selon la ministre Shannon Phillips, d’un secteur très prisé par les compagnies.

Les zones à usage public sont en brun foncé et en brun pâle. Les parcs provinciaux sont en mauve et en violet. Les aires récréatives sont en jaune. Photo : ministère de l'Environnement de l'Alberta

Trois types de désignations dans le projet Bighorn Parcs provinciaux Il y en aurait quatre, dans la zone adjacente aux parcs nationaux de Banff et Jasper. Leur but premier est la conservation de la nature, tout en permettant un usage récréatif durable. Le Wildland Park serait le plus protégé d’entre eux.

Pas de nouveaux permis d’exploitation, mais les permis existants resteront valides

les drones seront interdits

Les voitures n'auront pas accès aux terrains de camping dans le Wildland Park Zones à usage public Il y en aura deux, qui couvriront la majorité de la superficie du projet. Leur but, selon le gouvernement, est d’établir un équilibre entre les activités industrielles et récréatives dans cette aire.

Il n’y aura aucun changement aux activités pétrolières et gazières ni aux autres activités industrielles

Les activités récréatives - incluant les transports motorisés- seront toujours autorisées, mais réglementées. Les aires récréatives Il y en aurait quatre, mais leur surface totale reste minime. Elles ont pour but d’assurer une gestion durable des activités récréatives et touristiques intensives.

Pas de nouveaux permis d’exploitation, mais les permis existants resteront valides

La chasse sera interdite dans la grande majorité de cette aire

Les drones seront interdits

Divers plans pour protéger la région de Bighorn ont été proposés depuis les années 80. Des politiques sont d’ailleurs déjà en place. Le plan que propose le gouvernement actuel consiste principalement à changer ces politiques en lois, selon Chris Smith représentant de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP).

« Le problème avec les politiques [...] c’est qu’on n’est pas légalement obligés de les suivre », explique-t-il. « Ce que notre organisation veut, c'est une protection législative pour cette région. Comme ça, si quelqu’un veut s’y attaquer, il faudra avoir un débat à l’Assemblée ».

C’est ce qui se passerait si le projet Bighorn est adopté.

Selon un sondage aléatoire effectué en ligne et au téléphone que la SNAP a commandé à la firme Advanis, 73 % des Albertains appuieraient le projet Bighorn. L’opposition serait concentrée dans le nord de la province, alors que les Calgariens et les Edmontoniens seraient les premiers à soutenir le plan gouvernemental. Ce sondage a été fait auprès de 1077 Albertains a été publié en janvier.

Des consultations auront lieu à Red Deer et à Sundree dans les prochains jours. Les Albertains peuvent aussi faire connaître leur opinion en remplissant un sondage en ligne jusqu’au 15 février. Le gouvernement voudrait commencer les travaux dès le printemps prochain.