Trouver des solutions pour lutter contre l’Ebola

La Croix-Rouge a organisé ce défi dans différentes universités du pays dans le cadre de la Semaine du développement international.

Une cinquantaine d'étudiants avaient quatre heures pour proposer des solutions à la flambée d'Ebola en République démocratique du Congo.

Certains étudiants, comme Brendan Farrell, étudient la gestion du développement international et de l’action humanitaire. Le jeune homme espère d'ailleurs un jour travailler dans le domaine et trouve ce projet stimulant.

« C’est parfait pour avoir un avant-goût d'un projet humanitaire. On peut en apprendre plus sur les actions de la Croix-Rouge et c’est aussi une expérience humaine de dialoguer avec mes collègues », dit-il.

Des étudiants avec des connaissances variées

Si certains jeunes étudient pour œuvrer dans l'humanitaire, d'autres ont participé à l’activité par curiosité et par intérêt. C'est le cas de Nelson Nzohabonimana qui vient de l'Afrique et étudie en histoire.

« La Croix-Rouge, je l’ai toujours vu opérer. Donc pour moi, c'était une façon d'avoir un premier contact avec la Croix-Rouge, mais aussi en forme d'expérience. »

L’étudiant en histoire Nelson Nzohabonimana dit avoir beaucoup apprécié la simulation et l’occasion de mieux comprendre la Croix-Rouge. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Olivia Toussaint-Martin du comité consultatif jeunesse de la Croix-Rouge espère d'ailleurs que les idées des jeunes seront utiles sur le terrain.

« Il y a certaines idées qui pourraient cheminer selon leur faisabilité et la possibilité d'implanter en temps réel, dit-elle. Évidemment, l’information circule au sein de la Croix-Rouge. Donc, c’est à suivre. »

Objectif de recrutement

La Croix-Rouge souhaite aussi séduire les jeunes, peu importe leurs champs d'études.

Jean-Pierre Taschereau était en Afrique lors de l'épidémie d'Ebola en 2014. Il se souvient que l'approche de l'organisme plutôt clinique et axée sur les soins médicaux a causé des défis imprévus auprès des communautés.

« Il y a des gens avec des formations en sociologie, en anthropologie et en communication culturelle qui peuvent nous aider à travailler sur l'acceptabilité. »

Le conseiller principal à la gestion des urgences à la Croix-Rouge canadienne Jean-Pierre Taschereau est venu partager son expérience sur le terrain avec les étudiants. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Ce genre de simulation a aussi eu lieu à Vancouver, à Calgary et à Toronto.