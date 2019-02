Chanteur rétro à... 20 ans!

Ça fait trois ans que je présente mes Garden-Partys. Je me mets dans la peau de Serge Laprade et Michèle Richard, et on se réchauffe le coeur avec la musique des idoles, de mes idoles. J'ai toujours chanté depuis que je suis jeune et j'ai eu un coup de coeur pour Michèle Richard en 2011 , explique le jeune chanteur.

Les personnes âgées aiment bien assister au spectacle d'Alex Boucher. Photo : Radio-Canada

Le talent et le répertoire de l’artiste créent de l’engouement dans les résidences de personnes âgées comme à la Villa Jonquière de Chartwell.

Alex, c'est mon coup de coeur. La première fois qu'il est venu chanter ici, j'ai entendu sa voix et ça a été une révélation. C'est un bon chanteur, c'est un bon p'tit garçon. Les résidents sont très contents quand je leur dis qu'il est notre invité , souligne l’animatrice en loisir à Chartwell Villa Jonquière, Marianne Larouche.

Alex Boucher profite de son spectacle pour faire bouger ses fans. Photo : Radio-Canada

Le chanteur souhaite maintenant se tailler une place dans des résidences pour aînés à travers la province.