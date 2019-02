Un magasin de cannabis dans le marché By en avril, selon Mathieu Fleury

L'un des gagnants de la loterie du cannabis dans l'est de l'Ontario a l'intention d'ouvrir un magasin sur la rue York, dans le marché By, a indiqué samedi le conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

Il y a déjà un groupe qui m'a abordé , a expliqué M. Fleury, ajoutant que la boutique serait près de l'hôtel Andaz. Je n'ai pas l'emplacement exact, je sais qu'ils sont en consultations de leur côté avec différentes associations.

Le conseiller s'est dit peu surpris de cet intérêt.

Il va y avoir un tourisme qui va venir dans notre capitale, parce qu'on légalise un produit qui ne l'est pas dans leur pays. On sait qu'il y a un attrait local et un attrait touristique. Le marché By jouant ces deux rôles-là, c'est un endroit propice , a-t-il jugé, souhaitant du succès à ces gens d'affaires.

Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier, à Ottawa Photo : Radio-Canada

M. Fleury ne s'inquiète pas pour l'instant de la venue d'un premier magasin du genre, puisque, selon les règles de la province, il n'y a que cinq points de vente privés de cannabis qui pourront légalement ouvrir leurs portes en avril.

Ce qui m'inquiète, c'est, quand la province va relâcher plus de permis, de s'assurer de ne pas avoir une centralisation [de ces commerces] parce qu'elle ne va vraiment donner aucun pouvoir aux municipalités pour contrôler les emplacements. Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier

Rappelons que près de 17 000 individus ou entreprises ont participé le 11 janvier à un tirage au sort pour obtenir le droit de postuler pour un permis de vente au détail de cannabis en Ontario. Vingt-cinq d'entre eux sont sortis gagnants, dont cinq dans la région comprenant Ottawa et l'Est ontarien. Le gouvernement provincial dit avoir l'intention d'élargir ce marché lorsque la pénurie de cannabis sera résorbée.

Avec les informations de Kim Vallière