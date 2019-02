Des journalistes français à la découverte de la pêche blanche dans le fjord du Saguenay

L'hiver saguenéen va une fois de plus jouir d'une visibilité internationale. L'équipe de tournage de l'émission française Des Racines et des ailes est à l'œuvre sur les glaces de La Baie en fin de semaine pour capter des images de pêche blanche.

Le reportage sera diffusé à l'hiver 2020 sur France 3 et TV5 Monde.

Le film fait 120 minutes et il y aura une partie en hiver et une partie à l’automne. Et vraiment, on trouve ça magnifique et l’accueil est incroyable , souligne Lucille Bélanger, réalisatrice pour Des Racines et des ailes.

L'équipe de l'émission Des racines et des ailes. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Une journaliste française du quotidien La Croix est également sur place pour préparer une série de reportages sur la région.

Ses articles paraîtront dans l'édition week-end du journal les 23 et 24 février prochains.

L’hiver, c’est un mode de vie et c’est ce mode de vie que j’ai envie de faire découvrir aux lecteurs. L’hiver québécois, c’est un peu légendaire , explique la journaliste Paule Boyer.

La journaliste française Paule Boyer du quotidien La Croix. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Pour le président de Promotion pêche, il s’agit d’une visibilité exceptionnelle.

C’est rêvé. C’est quelque chose d’extraordinaire pour la région. Ça nous met vraiment sur la carte au niveau touristique parce que le tourisme d’hiver est quelque chose qu’on doit développer et je pense que les Européens adorent l’hiver ici. On le voit de plus en plus et avec une émission comme ça, on vient de mettre la table pour les prochaines années , relate Rémi Aubin.

L’équipe de l’émission Des Racines et des ailes a prévu une trentaine de journées de tournage. Elle va aussi tourner des séquences dans la ville de Québec.