Fraternité entre les canotiers de la 5e course de canot à glace de Rimouski

Une centaine d'athlètes ont bravé le froid et les éléments samedi pour participer à la cinquième course de canots à glace de Rimouski. En plus d'être un défi sportif, le canot à glace a rassemblé une communauté d'étudiants venus de loin pour poursuivre leurs études à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).