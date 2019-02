Au Manitoba, Wyn et Merv prédisent un printemps hâtif

Les deux « marmottes officielles » du Manitoba, Merv et Wyn, sont sorties de leur terrier samedi et ont tranché : la province connaîtra un printemps hâtif.

Tous les 2 février, les Nord-Américains mettent de côté les prévisions des météorologues et autres scientifiques l’espace d’une journée, pour écouter la marmotte livrer sa prophétie.

Au Manitoba, deux rongeurs - l’un en peluche, l’autre en chair et en os - ont la tâche de prédire la longueur de l’hiver. C’est la marionnette du marais Oak Hammock au nord de Winnipeg, Merv, qui a ouvert le bal samedi matin : « elle » n'a pas vu son ombre, ce qui signifie un printemps précoce.

Jacques Bourgeois, coordonnateur du marketing et de la promotion au marais, note qu’en 26 ans de prédictions météo, Merv n’a eu tort qu’une seule fois. Mais dans un cas comme un autre, difficile de se tromper, admet-il.

Si Merv voit son ombre, quand c’est ensoleillé, il va y avoir six semaines d’hiver de plus, ce qui nous amène à peu près à la mi-mars. Et s’il ne voit pas son ombre, ça va être un printemps hâtif, qui arrive aussi vers la mi-mars [au Manitoba]. Donc techniquement, elle ne peut pas vraiment avoir tort, notre petite marmotte. Jacques Bourgeois, marais Oak Hammock

Jacques Bourgeois, porte-parole du marais Oak Hammock, dit que la marmotte Merv s'est trompée seulement une seule fois en plus de 25 ans de prédictions. Photo : Radio-Canada

Pour le marais Oak Hammock, la journée du 2 février est importante non seulement pour célébrer la marmotte, mais aussi parce qu'il s'agit de la journée mondiale des zones humides.

« Malheureusement au Manitoba, les terres humides sont toutes gelées en ce moment, donc c'est assez difficile de festoyer pour un marais congelé, mais on a des activités pour inviter les familles à explorer le marais : malgré la neige et le froid, il y a beaucoup d’animaux qui sont encore ici, des oiseaux, des harfangs des neiges, coyotes et lièvres. »

Observer le comportement des animaux

La marmotte Wyn, du centre de réadaptation de la faune Prairie Wildlife, avait aussi son mot à dire samedi. Elle prédit également un printemps hâtif par une méthode toutefois différente.

« On ne se base pas sur l’ombre, mais plutôt sur le comportement de la marmotte », explique Sheila Smith, membre fondatrice du centre.

« Donc, entre octobre et février, on observe le comportement de Wyn et on évalue, dit Mme Smith. Cette année, elle était très alerte et éveillée. Elle a peut-être fait une sieste de deux jours, c’est tout, et elle mangeait presque tous les jours. Donc, toute cette activité nous fait dire que ce sera un printemps hâtif. »

« L’an dernier, elle avait prédit un hiver plus long, et elle avait alors dormi presque tout l’hiver. »

Wyn a toutefois moins d’expérience que Merv : la marmotte, qui aura trois ans au printemps, en est à sa troisième prévision.

Sheila Smith estime que cette méthode de prédiction, dans tous les cas, est plus « réaliste ». Et les marmottes ne sont pas les seuls animaux à nous apprendre des choses sur notre environnement, rappelle-t-elle.

Tous les animaux dans la nature nous disent quelque chose - si une tempête arrive, par exemple. Il faut juste prendre le temps de les observer. Sheila Smith, centre de réadaptation des animaux Prairie Wildlife

« Si vous voyez les écureuils roux et gris qui s’agitent beaucoup dans les prochains mois, vous saurez que le printemps arrive. Quand les oiseaux arrivent aussi, tout ça, c’est des indices. »

L’histoire de Bob

Au Manitoba, certains disent qu’il existe un troisième rongeur liseur d’avenir : la marmotte Bob, de Brandon. Il s’est toutefois avéré que ce Bob ne serait qu’une « légende », inventée de toute pièce.



La croyance semble tirer son origine d'une remarque désinvolte et hypothétique d'un climatologue d'Environnement Canada, David Phillips, lors d'une entrevue il y a plusieurs années. Le mythe de Brandon Bob a ensuite été perpétué chaque année dans des reportages nationaux.

Par rapport à d’autres rongeurs canadiens plus célèbres, comme Sam, de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse, ou Willie, de Wiarton en Ontario, la diversité des marmottes manitobaines est synonyme d'ingéniosité, selon David Phillips.

« Je dis toujours que les Manitobains sont parmi les personnes les plus ingénieuses du Canada, et cela le prouve d'une certaine manière. »

Avec des informations d'Erin Brohman, CBC