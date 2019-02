Les Forces armées canadiennes en exercice hivernal à Rouyn-Noranda

Ils doivent entre autres construire des abris improvisés pour y passer deux nuits, apprendre à faire des déplacements tactiques, à évacuer des blessés ainsi qu'à réagir à des tirs ennemis.

Une vingtaine de militaires participent à l'exercice appelé « sapeur polaire » à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Un apprentissage qui pourrait servir aux réservistes lors d'un conflit ou encore en soutien à la population lors de catastrophes naturelles.

Une vingtaine de militaires participent à l'exercice.

Il s'agit du point culminant du cours Guerre hivernale , selon le capitaine du 34e Régiment détachement de Rouyn-Noranda, Charles Demers-Martel.

Durant les semaines passées, les soldats ont reçu une formation sur comment se débrouiller en hiver, comment gérer l'équipement. En fin de semaine, c'est là que l'on met l'instruction en pratique , dit-il.

Le capitaine du 34e Régiment détachement de Rouyn-Noranda, Charles Demers-Martel. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

La caporale Shannie Rondeau-Lefebvre est membre des forces armées canadienne depuis plusieurs années.

Elle participe à ces rigoureux exercices dans le but, éventuellement, de servir le pays lors d'une mission à l'étranger.

À la base, c'est pour ça que je me suis enrôlée. Pour être déployée et aider mon pays. Shannie Rondeau-Lefebvre, caporale

Deux militaires du 34e RGC de génie de combat, détachement de Rouyn-Noranda dans une installation montée lors d'un exercice hivernal. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Le mois dernier, à Petewawa en Ontario, une vingtaine de soldats des Forces armées ont subi des engelures lors de ce même exercice. La météo affichait -31 °C.

À Rouyn-Noranda, le capitaine Charles Demers-Martel a bien conseillé ses troupes afin d'éviter d'être frappées par le froid.

Le plus important c'est de se connaître, dit-il. On a aussi le système de "paire" : une personne va regarder l'autre. Et au point de vue des engelures, c'est pas évident. Mais après une journée de travail, après avoir construit des abris, ce n'est pas long que l'on commence à avoir chaud. Il ne faut pas avoir chaud dans son équipement, donc les militaires vont se dévêtir pour travailler. Ensuite, ils vont se rhabiller pour ne pas avoir de transpiration.

Cette activité publique visait aussi à informer la population sur les métiers offerts dans les Forces armées canadiennes.

Le point de commandement monté lors de l'exercice militaire hivernal du 34e RGC de génie de combat détachement de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault