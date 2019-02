Une mobilisation pour sauver la salle de quilles francophone de Vanier

Depuis près de 75 ans, les quilleurs s'y rencontrent pour pratiquer leur sport favori. Avec les années, la relève s'est faite de plus en plus rare et l'entreprise est devenue moins rentable.

Chaque semaine, on ne fait pas de profits [...] on pige dans notre réserve , indique trésorier et responsable de la salle de quilles Raymond Lépine, en entrevue.

La salle pourrait bien fermer en même temps que la fin de la saison, le 30 avril.

Or, plus qu'un lieu de rassemblement où partager une passion commune, elle représente beaucoup pour les jeunes et les personnes atteintes de handicaps.

Ghislaine Laplante, éducatrice spécialisée pour les enfants en difficultés, vient jouer tous les jeudis matin avec une vingtaine de jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou la trisomie 21.

Pour les enfants et les adultes atteints d'un handicap, jouer aux quilles, c'est cognitif, c'est physique, ça fait du bien aux gens. Ghislaine Laplante, éducatrice spécialisée pour les enfants en difficultés

Pour certains, il s'agit de la seule sortie qui leur permet de voir des amis, selon cette dernière. Outre la dimension sociale, cette activité leur permet de se développer, souligne Mme Laplante.

Ghislaine Laplante croit qu'il y a moyen d'organiser des levées de fonds pour sauver la salle de quilles. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Pendant l'entrevue, plusieurs joueurs s'approchent, alors que d'autres se contentent de scander bowling, bowling, bowling du fond de la salle. Tous veulent sauver la salle de quilles et expriment leur sentiment d'avoir une deuxième famille.

La responsable des quilles du samedi, Diane Lalonde, explique que les adultes de son groupe ont entre 20 et 40 ans et ont tous un handicap de développement. Selon elle, la fermeture de la salle aura un gros impact sur la vie de ces adultes qui ont besoin de constance dans leur horaire .

Mes jeunes sont bien déçus que ça ferme. Parce que c'est leur vie, les quilles. Diane Lalonde, responsable des quilles du samedi

Ça ne peut pas fermer, je ne veux pas qu'il ferme , confie Sylvain Nadon, un des joueurs réguliers du samedi, en agitant ses mains devant son visage.

Sylvain Nadon est un habitué et veut pouvoir continuer de jouer aux quilles au Centre francophone de Vanier. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Le petit Jean-Félix Gorley, 10 ans, s'approche de la caméra et annonce fièrement qu'il bat son père, qui est président de la ligue des jeunes, à chaque partie. Tous les samedis matins, ils viennent avec une quinzaine d'autres joueurs. En pensant à la fermeture, il devient soudain triste. Moi je voudrais que ça reste ouvert, parce que tout le monde a du plaisir , dit-il en essuyant quelques larmes.

En mode solutions

Même si le responsable de la salle croit qu'il faudra un miracle , les représentants des ligues sont prêts à tout pour sauver cet endroit qui leur est si cher.

Si on ouvre la salle la fin de semaine, pour le public, avec de la publicité, des annonces à l'extérieur, oui, on encouragerait d'autre monde à venir jouer , propose Allen Villeneuve, du comité des quilleurs de Vanier. Actuellement, seuls les joueurs faisant partie d'une ligue peuvent aller y jouer.

Parmi les autres solutions, on suggère de moderniser les équipements pour permettre le pointage numérique, d'obtenir du financement au moyen de partenariat et d'augmenter les prix. Mme Lalonde est catégorique : les habitués sont prêts à payer plus cher si ça permet de garder une salle de quilles à Vanier.

Le petit frère de Jean-Félix adore jouer aux quilles. Il était très émotif lorsque son père a parlé de la fermeture, en entrevue. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, de son côté, affirme être en discussion avec le directeur du Centre francophone de Vanier pour voir ce qui peut être fait pour cet espace de loisir important.

Pour eux, c'est une question de rentabilité [...] c'est un espace récréatif qui est utilisé par les ainés, par la communauté francophone, par les gens à besoins spéciaux. Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier

Il a également rappelé que la Ville était en état de déficit et que le faible achalandage de la salle justifiait l'absence de fonds d'Ottawa. On s'attend à des grandes coupures au niveau des services sociaux de la part du gouvernement provincial , ajoute-t-il.

Avec les informations de Florence Ngué-No et de Kim Vallière