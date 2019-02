La communauté vénézuélienne manifeste au Canada pour Juan Guaido

Alors que des milliers de manifestants ont défilé à Caracas, en appui au président autoproclamé Juan Guaido, des centaines de Canadiens d'origine vénézuélienne ont eux aussi fait entendre samedi après-midi leur voix à Montréal, Toronto et Vancouver. Ils réclament une sortie de crise et le départ de Nicolas Maduro.

« Nous devons récupérer le pays », clame Soraya Benitez, présente aux côtés de plusieurs dizaines de manifestants sur la Place des Arts à Montréal.

La directrice du Forum démocratique Canada-Venezuela est claire. « Maintenant, il y a usurpation de la présidence de la République », lâche-t-elle, en évoquant le maintien au pouvoir de Nicolas Maduro, qui a entamé un second mandat contesté le 10 janvier dernier.

Il faut qu’il y ait une sortie de crise pacifiste. Une grande partie de la population est en train de mourir de faim. Il y a des manques de tout. Soraya Benitez, directrice du Forum démocratique Canada-Venezuela

Cette élection, organisée en mai 2018, serait « nulle et illégale », selon Orlando Blanco, représentant de Juan Guaido au Canada, qui s’est adressé aux partisans du député de l’opposition, reconnu président par Washington et Ottawa.

Orlando Blanco se rendra par ailleurs dans la capitale fédérale lundi, avec le Groupe de Lima, pour évoquer cette situation tendue au Venezuela, en compagnie de nombreux pays d’Amérique du Sud.

Les partisans de Juan Guaido à Montréal ont manifesté sur la Place des Arts. Photo : Radio-Canada

« Libertad », scandent les manifestants

Protester contre le régime de Nicolas Maduro, soutenu toujours par la Russie et la Chine, serait primordial, selon les manifestants canadiens.

« [Il faut] crier car on a une crise humanitaire grave, énorme, et nous avons besoin de l’aide humanitaire et de l’appui de tous les pays », soutient Soraya Benitez, assurant que les Canadiens sont « les rois de l’humanisme ».

À Toronto, les manifestants se sont retrouvés sur la place Nathan Phillips. Photo : Radio-Canada / Mathieu Simard

Ce sentiment est partagé à Toronto, où plus de 200 personnes se sont réunies devant l’hôtel de ville de la métropole ontarienne. Dans le calme, ces manifestants n’ont pas hésité à scander « libertad » à plusieurs reprises, tout en soulevant des pancartes en appui à Juan Guaido.

« On est arrivé à un moment critique, très important, pour récupérer notre liberté et notre démocratie qu’on a perdue depuis longtemps », affirme Dolly Ascanio, un partisan du politicien de 35 ans.

Le 23 janvier, près de 500 personnes s'étaient déjà retrouvées à Toronto. De nouveaux rassemblements sont prévus jusqu'à une sortie de crise, glissent les responsables de ce mouvement ontarien.

À Vancouver, une centaine de ressortissant vénézuliens ont également réclamé de nouvelles élections présidentielles.

La communauté vénézuélienne de Vancouver réclame de nouvelles élections présidentielles. Photo : Radio-Canada / Nora Chabib

Avec les informations de Michel Marsollais, Mathieu Simard et Nora Chabib