Un homme arrêté pour des vols de distributeurs automatiques de billets

Guy Stewart, 48 ans, a été arrêté jeudi et fait face à 39 chefs d’accusation liés à des vols, y compris l'introduction par effraction dans une entreprise, la possession de biens volés de plus de 5 000 $ et le port d'un déguisement lors de la perpétration d'une infraction.

L’homme de Calgary était sous le coup d’un mandat d’arrêt et plusieurs distributeurs automatiques volés ont été retrouvés chez lui.

« Cette enquête est le résultat d’un travail de police à l’ancienne, de nombreuses heures de travail et de communications entre plusieurs détachements », explique le caporal Jared Spencer de l’Équipe de réduction de la criminalité du district du Sud de l’Alberta, qui s’est associée à la police de Calgary pour mener cette longue enquête dans plusieurs juridictions.

Les vols de grande ampleur ont eu lieu à Calgary, Airdrie, Irricana, Beiseker, Three Hills, Okotoks, Crossfield, Strathmore et Chestermere.

Un coordinateur des renseignements criminels de la police, la police d'Airdrie et les victimes elles-mêmes ont également été impliqués dans la résolution de l'affaire, a indiqué la police dans un communiqué.

Guy Stewart reste en détention. Il comparaîtra en cour provinciale à Calgary le 6 février.