Lamarche, hôte d’une compétition internationale de traîneaux à chiens

Au total, 16 coureurs venus du Canada, des États-Unis et de la France ont parcouru 50 kilomètres avec leur attelage pour la course Tchitogama 30.

Parmi les participants, Florence Shaw, âgée de seulement 13 ans, a décidé de participer au défi avec ses huit chiens.

C'est un challenge. Il faut expérimenter et essayer de trouver des solutions aux problèmes que tu pourrais avoir normalement. C'est un travail d'équipe. Tu es avec tes chiens et ils travaillent pour toi , explique la participante.

Une quinzaine de coureurs ont participé à l'événement. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Il s’agit de la première année de l’événement. Le territoire de Lamarche a les conditions parfaites pour ce genre de course.

Les conditions de neige sont vraiment idéales. Même qu'en ce moment au Yukon il manque de neige et ici, on ne sait plus quoi faire avec. Donc le territoire, la neige... et les petits villages comme ça, c'est accueillant et ça a tout pour être connu , souligne l'organisatrice de la course, Geneviève Raymond.

Dès l'an prochain, des parcours de 240 km et de 480 km seront ajoutés.

Des centaines de spectateurs se sont déplacés pour assister au départ.