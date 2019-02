Ottawa financera des commémorations pour les femmes autochtones disparues

Le gouvernement fédéral a lancé un nouveau fonds commémoratif en l'honneur des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées au Canada.

Sur une période de deux ans, 10 millions de dollars seront versés à des organismes autochtones pour la mise sur pied de diverses activités et manifestations partout au pays à la mémoire des centaines de personnes tuées ou portées disparues au cours des 30 dernières années.

La dotation est le résultat des recommandations formulées par la Commission nationale d'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées dans son rapport provisoire de 2017. L'enquête a souligné qu'il faudrait financer des activités qui rendent hommage à la vie et à l'héritage des femmes, des filles et des personnes LGBT autochtones.

Ces initiatives pourraient inclure des pow-wow, des cercles de guérison, des séries de conférences, des ateliers artistiques, des monuments communautaires et des totems, selon le gouvernement.

L'annonce a été faite samedi matin à Vancouver par Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des sexes.

Le gouvernement libéral a lancé l'enquête nationale en 2016, y consacrant 53,8 millions de dollars sur un mandat de deux ans, qui devait prendre fin en décembre 2018.

Cependant, la démarche a été émaillée de problèmes.

Démissions et controverses

En janvier dernier, la directrice générale de l'enquête, Debbie Reid, a démissionné. Elle s'est retrouvée au cœur d'une controverse lorsque, peu après son embauche, elle avait envoyé une lettre au personnel de la commission d'enquête, disant que son rôle principal était de protéger les commissaires de la commission d'enquête des « critiques ou des surprises ».

Peu de temps auparavant, le projet avait été mis à mal par le départ d'un commissaire et de l'ancien directeur général. Un avocat a également démissionné, évoquant l'ingérence du gouvernement.

La tâche semblait écrasante et, à l'été, la commission a demandé deux années supplémentaires et 50 millions de dollars de plus pour terminer les travaux.

La réponse du gouvernement est restée bien en deçà de ce qui avait été demandé. Les libéraux ont prolongé la durée de l'enquête, mais seulement de quelques mois. La nouvelle date limite pour la remise du rapport final est fixée à la fin du mois d'avril, et les travaux devraient prendre fin d'ici juin.

À la suite de cette annonce, la commissaire Michèle Audette a déclaré qu'elle envisageait de quitter son poste, expliquant qu'elle était atterrée par « l'incompréhension et la profonde déception », en raison de la prolongation. Finalement, elle a décidé de rester.

La ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones, Carolyn Bennett, a défendu sa décision de ne prolonger le délai que progressivement, mais les commissaires liés à l'enquête ont accusé le gouvernement Trudeau d'essayer de comprimer le travail dans un délai qui correspond à celui des élections d'octobre.

Statistiques accablantes

Les chiffres exacts sont flous, mais d'après le dénombrement de la GRC en 2014, 164 femmes autochtones ont disparu et 1017 autres ont été assassinées au cours des trois dernières décennies.

Le ministère de la Justice affirme que les femmes autochtones représentent 16 % des femmes victimes de meurtres au Canada, même si elles ne représentent que 3,8 % des femmes au Canada.

Depuis 2016, l'enquête a entendu près de 1500 membres de familles au cours de 15 audiences communautaires qui ont pris fin en décembre.

Les organismes qui désirent soumettre des propositions pour une partie de l'argent de la commémoration peuvent le faire en ligne jusqu'au 28 mars.

Avec les information de Elise von Scheel