Des oeuvres inédites de l'écrivain J.D. Salinger seront publiées

Dans une entrevue publiée vendredi dans le journal britannique The Guardian, Matt Salinger a confirmé des informations qui circulaient selon lesquelles l'auteur de L'attrape-coeurs (The Catcher in the Rye) avait continué à écrire pendant des décennies malgré qu'il eut cessé de publier des livres.

Matt Salinger dit travailler « aussi vite que possible », en collaboration avec l'épouse de son père Colleen, afin de publier ces écrits.

Un travail de longue haleine

« Il voulait que je rassemble tout [ce matériel] et, en raison de l'ampleur du travail, il savait que cela prendrait beaucoup de temps », a mentionné l'héritier Salinger au sujet de son père décédé en 2010. L'écrivain américain a cessé de publier au milieu des années 1960.

« C'était quelqu'un qui écrivait depuis 50 ans, sans publier. Alors, il y a beaucoup de matériel. Il n'y a aucune réticence [à faire paraître ces écrits]. Quand ce sera prêt [à être publié], nous les partagerons », a-t-il expliqué.

La famille Glass de retour

Matt Salinger, qui aide à superviser le legs littéraire de son père, affirme que la parution d'une nouvelle œuvre pourrait devoir encore attendre des années. Il n'a avancé ni titre ni synopsis. Il a cependant précisé que la famille Glass, notamment rendue célèbre dans Franny et Zooey (Franny and Zooey), serait de retour.

Je ressens une forte pression pour que [ce projet] se réalise. Encore plus que lui Matt Salinger

Matt Salinger a ajouté que ces textes inédits allaient « certainement décevoir des gens dont il se serait fiché, mais pas les vrais lecteurs. Je pense que ce sera extrêmement bien reçu par ces personnes et elles seront touchées de la même manière que tous les lecteurs espèrent être touchés lorsqu'ils ouvrent un livre ».

Seulement quatre livres publiés

L'éditeur de longue date des oeuvres de J.D. Salinger, Les éditions Little, Brown and Company, n'a fait aucun commentaire vendredi.

J.D. Salinger n'a publié que quatre livres au cours de sa vie. Le dernier texte qu'il a publié, intitulé Hapworth 16, 1924, est paru dans le magazine The New Yorker en 1965.