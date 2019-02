Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Jean-Philippe Guilbault

Le procès du baron de la drogue mexicain Joaquin « El Chapo » Guzman arrive à sa fin : les membres du jury recevront lundi les directives du juge fédéral Brian Cogan et commenceront la période de délibération.

Ce procès aura connu son lot de révélations chocs sur les dessous de l’importante entreprise de trafic de cocaïne qu'« El Chapo » est soupçonné d’avoir piloté pendant plusieurs années. M. Guzman fait face à 17 chefs d’accusation, dont trafic de drogues, complot pour meurtres et blanchiment d’argent. Il a plaidé non coupable à ces accusations, qui pourraient lui valoir la prison à vie s’il n’arrive pas à prouver son innocence. « El Chapo » avait fait la manchette avant même le début de son procès, lors de sa seconde évasion d’une prison mexicaine en 2015 et de sa cavale lors de laquelle il avait accordé une entrevue exclusive à l’acteur américain Sean Penn pour le compte du magazine Rolling Stones. Arrêté à nouveau en janvier 2016, il a été extradé aux États-Unis où son procès a débuté à Brooklyn sous haute surveillance. Les procureurs américains ont fait défiler pas moins de 50 témoins qui ont levé le voile sur les opérations criminelles du cartel de Sinaloa. Voici cinq moments clés des différents témoignages : 1. Un pot-de-vin de 100 millions de dollars Lors du témoignage d’Alex Cifuentes, un baron de la drogue colombien qui prétend avoir été le bras droit d’« El Chapo », ce dernier a affirmé que l’ancien président mexicain Enrique Peña Nieto aurait accepté un pot-de-vin de 100 millions de dollars américains de la part de Guzman. Alex Cifuentes a révélé que d'anciens présidents mexicains auraient reçu des pots-de-vin de la part du cartel. Photo : Reuters / JANE ROSENBURG Une allégation similaire est aussi venue du côté des avocats de la défense d’« El Chapo », ces derniers avançant que « des millions de dollars » auraient été versés en pots-de-vin à l’ancien président Nieto et à l’un de ses prédécesseurs. M. Nieto a nié ces affirmations, tout comme son prédécesseur Felipe Calderon. Le procès d’« El Chapo » aura aussi permis d’avoir un aperçu des multiples liens existant entre les narcotrafiquants et les forces de l’ordre mexicaines. Un fonds de 50 millions de dollars américains aurait d’ailleurs été mis à disposition pour l’ancien secrétaire mexicain à la Sécurité, Garcia Luna. Ce dernier a également démenti ces affirmations. 2. Les violences dans les moindres détails Salle de torture insonorisée, des rivaux enterrés vivants, des assassinats publics, la violence dont faisait preuve le cartel de Sinaloa a été largement décrite par le dernier témoin appelé par les procureurs, le tueur à gages Isaias Valdez Rios. À l’emploi de Guzman depuis 2004, M. Rios a décrit dans les moindres détails certains assassinats qu’il affirme ont été commandés par « El Chapo ». La violence dont a fait preuve le cartel par le passé est à ce point importante que le juge fédéral Cogan avait décrété des mesures de sécurité particulières pour les membres du jury dès le début du procès. Ainsi, les jurés sont demeurés anonymes, ont été partiellement séquestrés pour la durée des procédures judiciaires et leurs déplacements ont été faits sous escorte policière. Le pont de Brooklyn a été fermé à chaque fois que Joaquin « El Chapo » Guzman a été transporté de Manhattan, où il est détenu, à Brooklyn, où il sera jugé. Cette photo a été prise le 10 octobre, après une comparution. Photo : Getty Images / TIMOTHY A. CLARY 3. Opérations lucratives Le passage de l’ex-comptable du cartel, Jesus Zambada Garcia, a levé le voile sur l’ampleur de l’opération financière que représentait le plus grand réseau de trafic de drogue au monde. Arrêté et extradé aux États-Unis en 2008, Jesus Zambada est le frère d’Ismaël « El Mayo Zambada », le cofondateur du cartel avec « El Chapo ». Selon M. Zambada, le marché de la cocaïne à Los Angeles rapportait 13 000 dollars américains par kilo, 9000 dollars américains le kilo à Chicago et 26 000 dollars américains le kilo à New York. En une seule livraison dans la Grosse Pomme, le cartel pouvait empocher un revenu net de pas moins de 390 millions de dollars américains. L’ex-comptable a évalué la valeur totale annuelle du commerce du cartel à « des milliards de dollars », sans pouvoir être plus précis. 4. Évasion « naturiste » Le procès d’« El Chapo » a aussi connu son lot de moments cocasses. Lors du témoignage d’une de ses anciennes maîtresses, il a été raconté que l’accusé s’était déjà évadé complètement nu d’une descente des membres des marines mexicains. Selon Lucero Guadalupe Sanchez Lopez, « El Chapo » et elle-même auraient emprunté un tunnel caché sous une baignoire et emprunté un sentier boueux pour s’éclipser hors d’une cache du baron mexicain. Le témoignage de Lopez, qui a fondu en larmes, aurait d’ailleurs mené à des ricanements de la part de la femme de Guzman, Emma Coronel. Cette dernière a également assisté à la divulgation par le FBI de nombreuses conversations téléphoniques et échanges de textos et entre « El Chapo » et ses nombreuses maîtresses. La femme de Joaquin Guzman, Emma Coronel Aispuro, à son arrivée au tribunal fédéral de Brooklyn Photo : Getty Images / Angela Weiss 5. Intérêt hollywoodien Toutes ces histoires pourraient probablement inspirer un film ou une série télévisuelle sur « El Chapo » puisque le New York Times rapportait qu’Eric Newman, le producteur de la série Narcos, a assisté à de nombreuses séances. M. Newman a raconté au quotidien américain qu’il avait su, de par les avocats d’« El Chapo », que ce dernier avait particulièrement aimé la série racontant l’histoire des cartels colombiens, dont celui de Pablo Escobar. « Pourtant, nous n’avons jamais tenté de glorifier ces personnes », a précisé le producteur américain qui n’a pas écarté l’idée de créer une série centrée sur Joaquin Guzman. D’ailleurs, le personnage d’« El Chapo » apparaît dans la dernière version de Narcos, sous les traits de l’acteur d’Alejandro Edda qui a aussi assisté au procès. Le baron mexicain l’a d’ailleurs salué de la main, souriant, sans obtenir de réponse de la part de M. Edda. L'acteur mexicain Alejandro Edda Photo : Getty Images / Angela Weiss À lire aussi : Un seul témoin pour la défense d'« El Chapo »