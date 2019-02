North Rustico étudie les options pour l’aréna North Star

Les municipalités ont entamé le processus de décision pour déterminer l'avenir de l'aréna North Star de North Rustico, à l'Île-du-Prince-Édouard. Les citoyens souhaitent un nouveau centre avec une offre de services plus variée.

Les citoyens d’une dizaine de communautés ont assisté à la rencontre publique mercredi pour évaluer les propositions sur la table.

L’adjoint du maire de North Rustico a indiqué que la majorité souhaite un nouvel édifice avec plus de commodités et un espace pour des activités communautaires.

En ce moment, c’est principalement pour entendre ce que les gens en pensent, et quels sont les besoins pour servir tout le secteur , explique Les Standen.

Les gens semblent vouloir l’option numéro un, qui n'inclut pas seulement une patinoire de la taille de la LNHLigue nationale de hockey , mais aussi une piste de marche, des salles de rencontre, des installations culturelles et une bibliothèque , a dit M. Standen.

L’adjoint du maire de North Rustico, Les Standen. Photo : Radio-Canada / Brittany Spencer

L’aréna North Star a été construit au début des années 1970 et l’édifice commence à soulever les inquiétudes parce qu’il arrive à la fin de sa vie utile.

Le gérant de l’aréna, Dave Whitlock, croit que l’aréna est toujours fonctionnel et roule au maximum de sa capacité. Plusieurs ligues de hockey et de ringuette utilisent la patinoire tous les jours, mais l’infrastructure est vieillissante et l’espace limité.

Puisque la surface glacée est inférieure aux normes de la Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ), l’aréna ne peut pas recevoir tous les événements sportifs.

Dave Whitlock s’attend à ce que de nombreuses rénovations soient nécessaires pour assurer la viabilité des lieux, mais il favorise la construction de nouvelles infrastructures.

Le conseil d’administration et le conseil municipal discutent de l’avenir de l’aréna depuis quelques mois. Plus de 90 membres de la communauté se sont réunis cette semaine.

Les participants ont soulevé d’autres suggestions comme des allées de curling, une piscine et un centre d’entraînement.

La durabilité c’est le plus important , dit l’adjoint du maire.

Est-ce possible ? Y aura-t-il assez de revenus pour soutenir le projet ? questionne Les Standen.

Le comité planifie l’embauche d’un consultant pour évaluer les options et les coût.

Avec les informations de CBC