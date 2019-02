Ainés : jamais trop tard pour monter sur scène

L’initiative vient de Geneviève Lacroix, une doctorante en arts de la scène et en philosophie. Depuis septembre, elle propose aux maisons pour aînés de monter des spectacles qui sont créés pendant plusieurs mois.

« En tout, c’est 10 rencontres à travers lesquelles il y a des rencontres individuelles. Ils ont la liberté de créer en fonction de leurs talents. On s’adapte à leurs intérêts. Ils sont aussi libres de lâcher », explique la doctorante, qui joue le rôle de metteur en scène.

Geneviève Lacroix est doctorante en arts de la scène et en philosophie Photo : Radio-Canada

« Il y a une dame qui, par exemple, a fait un ACV et qui a perdu l’usage de la parole. Elle a donc fait un numéro d’ombres chinoises. On s’adapte », affirme-t-elle.

Être artiste sur le tard a plusieurs effets bénéfiques, ajoute-t-elle. Les aînés entraînent leur mémoire, sont plus actifs et améliorent l’ambiance dans les résidences.

Depuis le lancement de l’entreprise Productions RosaMarie, Geneviève Lacroix a monté trois spectacles ont été présentés dans des résidences devant les proches des participants, âgés de 75 à 84 ans. « Pendant les spectacles, on apprend beaucoup sur eux. C’est un échange intergénérationnel. »

Des premières

Pour certains participants, monter sur scène représente le défi d’une vie. « Il y en a qui ont des textes qui ne sont jamais sortis de leur tiroir », explique Mme Lacroix.

C’est le cas d’Huguette Brunet, dont les écrits seront lus pour une première fois devant le public.

Huguette Brunet Photo : Radio-Canada

« C’est le plus grand défi que je me suis lancé depuis que je suis au monde. C’est de prendre ma place et d’essayer de ne pas être la personne qui ne donne pas son opinion. Je voulais me prouver à moi-même. Je suis très fière de moi », dit-elle.

Pour Geneviève Lacroix, travailler avec les personnes âgées a un pouvoir apaisant.

« Ils sont dans le moment présent. Ça m’apprend à lâcher prise sur un paquet d’affaires. Ça procure beaucoup de bonheur », affirme-t-elle.