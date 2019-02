Un train de VIA Rail heurté par des débris entre Toronto et Ottawa

Le train partait de la gare Union à 8h35 ce matin, au centre-ville de Toronto.

Il y avait 150 passagers à bord du train 52.

Tous les passagers ont été transférés de façon sécuritaire du train 52 au train 62 et ils seront conduits vers leur destination finale par transport alternatif à partir de Belleville , écrit une porte-parole de VIA Rail, Kaven Delarosbil.

Nous concentrons nos efforts sur le transport de nos clients vers leur destination finale le plus rapidement et de la façon la plus sécuritaire possible. La santé et la sécurité de nos passagers demeurent notre priorité numéro un.

Déclaration de VIA Rail