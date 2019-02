La moufette Ernest prédit un printemps hâtif

Ça fait maintenant 20 ans que le zoo participe à cette tradition.

Ce n’est pas un hasard si l’établissement a décidé de faire confiance à la moufette Ernest plutôt qu’à une marmotte.

Nous, on utilise la moufette parce que c’est une espèce qui va entrer en torpeur en hiver, contrairement à la marmotte qui va vraiment entrer en hibernation et qu’on ne revoit plus de l’hiver. Une moufette peut naturellement se réveiller l’hiver par temps doux et aller faire quelques pas à l’extérieur. C’est pour ça qu’on trouvait ça logique d’utiliser la moufette pour la tradition , explique Christine Gagnon, biologiste au Zoo sauvage de Saint-Félicien.

Selon les statistiques de la dernière décennie, Ernest se trompe rarement.

Je vous dirais que je regarde les statistiques de ses prédictions puis il a raison 7 fois sur dix. C’est quand même assez bien. On va espérer que la moyenne va aller encore dans ce sens-là cette année parce que je pense que tout le monde serait heureux si le printemps arrivait plus tôt , ajoute Christine Gagnon.

Quelles sont les autres prédictions?

Ailleurs, les célèbres rongeurs se contredisent. En Ontario et en Pennsylvanie, Willie et Phil annoncent l'arrivée précoce du printemps, tandis que Sam en Nouvelle-Écosse et Fred en Gaspésie prédisent le contraire.

Les deux marmottes ont vu leur ombre samedi matin, ce qui signifie que l'hiver pourrait se poursuivre pour encore six semaines.