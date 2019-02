Les entreprises de Rouyn-Noranda ont accès à une nouvelle plateforme de recrutement

La CCIRN souhaite que ce nouvel outil favorise l'arrimage entre les employeurs et les candidatures reçues des différents salons de l'emploi.

Les candidatures qui se trouveront sur la plateforme de la Chambre de commerce proviendront majoritairement d'activités de recrutement qui se tiennent à l'extérieur de la région, précise le président, Jean-Claude Loranger.

Il n'y avait pas de points de chute pour des gens qui voulaient offrir leurs services en région, déplore Jean-Claude Loranger. Il y a eu des foires de l'emploi, chacun ramasse les curriculum vitae et met ça de côté et les envois à des entreprise qu'il connaît, mais on a décidé de rapatrier l'ensemble de ces curriculum vitae et de créer une plateforme qui fait que tous les membres de la Chambre de commerce peuvent avoir accès à cette plateforme-là.

Il croit que cet outil pourra atténuer la pénurie de main-d’œuvre qui touche la région.