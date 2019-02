Un des deux prisonniers en fuite du centre correctionnel Besnard Lake arrêté

Un prisonnier qui manquait à l'appel du centre correctionnel Besnard Lake a été retrouvé et arrêté.

Bradley Clinton Lundgren n’était pas retourné au centre correctionnel le 28 janvier. Il faisait partie des deux prisonniers qui s’étaient enfuis de cette prison il y a moins d’une semaine.

La police a indiqué l’avoir trouvé et arrêté vendredi.

Un autre prisonnier court toujours

L’autre prisonnier, Raymond Allan Montgrand, 49 ans, est toujours dans la nature. Il a quitté la prison le 25 janvier et on pense qu’il se dirigeait vers La Loche.

La Gendarmerie royale du Canada dit qu’il a été vu pour la dernière fois portant une veste noire. Il mesure environ 1m80 et pèse environ 85kg. Il a aussi une cicatrice sur le nez.

Il porte également un certain nombre de tatouages, dont trois étoiles au coin de son œil gauche, deux plumes près de la tempe gauche, un crâne avec une queue de cheval sur la poitrine, un cœur avec des ailes et le mot « Lenore » sur son bras gauche et les mots « Raymond Loves » sur son bras droit.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la GRC.