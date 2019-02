Fred la marmotte annonce un printemps tardif

Cette prédiction a été réalisée pour une dixième fois lors du 54e Carnaval de Val-d’Espoir en Gaspésie peu après 7 h samedi. Plus de 400 spectateurs ont affronté le froid glacial pour assister à l’événement.

L'instigateur de la Journée de la marmotte à Val d'Espoir, Roberto Blondin, est heureux du rayonnement et du succès de cette fête qui donne vie à cet ancien village maintenant fusionné à Percé, où vit un peu plus de 300 habitants.

On représente le Québec à travers le Canada, où il y a d'autres marmottes. On s'est bien installés. On a de bonnes statistiques.

Roberto Blondin, instigateur de la Journée de la marmotte à Val d'Espoir