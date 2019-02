Rencontre syndicale cruciale pour les cols bleus montréalais

Près de 300 membres du syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal sont réunis pour voter notamment sur 15 propositions visant notamment à améliorer la transparence des finances et à déléguer certains pouvoirs de la présidence vers des directions autonomes, selon le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Lors de cette dernière rencontre syndicale pour les 6500 cols bleus de la Ville, les membres voteront sur des propositions de modification des règles internes, le syndicat étant plongé dans une crise depuis plusieurs mois.

Le SCFP a placé sous tutelle le syndicat des cols bleus de Montréal depuis 20 mois après des allégations de mauvaises pratiques de gestion, de dépenses non autorisées de la part de la présidence, de climat tendu et malsain, de graves lacunes dans l'administration et de perte de confiance.

De plus en plus de membres se plaignaient de l’influence des retraités du syndicat.

L’ancienne présidente Chantal Racette, démise de ses fonctions en mai 2017, rejette ces allégations en bloc.

« Qu'est-ce qui justifie une tutelle qui dure depuis si longtemps alors qu'ils n'ont rien trouvé [...]? Tout était correct, tout était conforme », clame Mme Racette.

La série de sept rencontres syndicales a été marquée par une faible participation des membres, alors que près de 200 d’entre eux s’y sont présentés en moyenne.

Pour l’ancien président du syndicat, Jean Lapierre, il y a danger d’« assujettir » le syndicat des cols bleus avec les propositions soumises au vote.

Les résultats des votes doivent être dévoilés à l’issue de la rencontre de samedi.

Avec les informations de Louis de Belleval