La quinzième victime d'Elizabeth Wettlaufer était connue de l'enquête publique

Plusieurs mois après le début de sa peine de prison à vie pour huits meurtres, quatre tentatives de meurtre et deux voies de faits grave, Elizabeth Wettlaufer a admis à la police s'être attaquée à une quinzième victime.

Elle dit avoir injecté de l'insuline à Florence Beedall, qui n'était pas diabétique, pour la faire partir plus vite . La patiente est morte à l'âge de 77 ans dans un centre de soins de longue durée de London.

Elizabeth Wettlaufer a avoué en cour avoir tué ses victimes à l'aide d'une injection d'insuline. Photo : La Presse canadienne / Dave Chidley

La question se pose : Elizabeth Wettlaufer doit-elle être tenue responsable des crimes qu'elle a admis avoir commis alors qu'elle est déjà en prison à perpétuité ?

La Police provinciale de l'Ontario, qui a d'abord nié l'existence d'une telle confession, a affirmé cette semaine qu'il n'était pas dans l'intérêt public de déposer d'autres accusations contre l'ex-infirmière.

L'avocat Mark Zigler, de la commission d'enquête, a affirmé plus tôt cette semaine qu'il n'avait jamais avoir vu le rapport de police sur ce cas. Il dit maintenant en avoir pris connaissance qu'en décembre dernier, plusieurs mois après la fin de l'enquête publique.

La Couronne avait contacté la commission pour lui informer de la conclusion de l'enquête policière et pour nous informer qu'il n'était pas de l'intérêt public de déposer d'autres accusations contre Wettlaufer. Mark Zigler, coprésident de la commission d'enquête

L'avocate Jane Meadus, qui représente l'organisme Advocacy Centre for the Elderly, avait participé à l'enquête publique.

Nous sommes choqués et préoccupés. Nous croyions connaître toutes les infractions et tous les morceaux du casse-tête. Ceci est un nouvelle pièce et nous ne savons pas s'il y en a d'autres , affirme-t-elle.

Jane Meadus, avocate de l'organisme Advocacy Centre for the Elderly. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de John Lancaster de CBC