Début des manifestations progouvernementale et de l'opposition à Caracas

Des milliers de manifestants ont commencé à défiler samedi à Caracas, les uns pour exiger que Nicolas Maduro cède le pouvoir au président autoproclamé Juan Guaido, les autres pour célébrer le 20e anniversaire de la révolution bolivarienne et réaffirmer leur soutien à Maduro.

Rassemblés à l'appel de Juan Guaido, les partisans de l'opposition, portant des drapeaux du Venezuela, se sont réunis en cinq points de l'est de la capitale et ont commencé à marcher vers le siège de la représentation de l'Union européenne, dans le quartier de Las Mercedes.

L'opposition veut envoyer « un message à l'Union européenne » pour remercier « tous ces pays qui, très bientôt, vont nous reconnaître », avait déclaré Juan Guaido, 35 ans, qui préside le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Celle-ci juge le second mandat de Nicolas Maduro, entamé le 10 janvier, illégitime, car issu d'élections frauduleuses.

Le choix de défiler samedi n'est pas anodin : c'est l’anniversaire des 20 ans de la « révolution bolivarienne » – du nom du héros de l'indépendance Simon Bolivar – qui marque l'investiture, le 2 février 1999, du président socialiste Hugo Chavez, décédé en 2013 et dont se réclame Nicolas Maduro.

De leur côté, les partisans de Maduro se sont rassemblés dans l'avenue Bolivar, au centre-ville, pour célébrer cet anniversaire. Selon notre envoyé spécial sur place, Jean-Michel Leprince, l'ambiance de la manifestation pro-Maduro évoque une fête, avec des rassemblements des citoyens des classes plus populaires et de la musique jouée par des orchestres.

Toujours selon Jean-Michel Leprince, les partisans de M. Guaido, provenant pour leur part en grande partie des quartiers un peu plus huppés, semblent moins avoir le coeur à la fête, mais on noterait tout de même une ferveur renouvelée, entre autres en raison de l'appui à leur cause d'une partie de la communauté internationale.

Nicolas Maduro n'est pas reconnu par bon nombre de pays occidentaux. L'opposant Juan Guaido est soutenu par les États-Unis, le Canada, la plupart des États latino-américains et certains pays européens.

Les manifestations organisées par l'opposition sont tenues à la veille de l'expiration d'un ultimatum lancé à Nicolas Maduro par plusieurs pays européens, qui ont demandé au dirigeant socialiste d'annoncer de nouvelles élections sous peine de reconnaître la légitimité de Juan Guaido.

Un général vénézuélien fait défection

Le leader de l'opposition au Venezuela, Juan Guaido. Photo : Reuters / Carlos Garcia Rawlins

Quelques heures avant le début de ces manifestations, un général vénézuélien de haut rang a annoncé avoir fait défection samedi et appelé l'armée à retirer son soutien au président Nicolas Maduro et à reconnaître l'opposant Juan Guaido comme chef d'État par intérim.

Dans une vidéo diffusée sur Twitter, le général de l'armée de l'air Francisco Yanez affirme que les militaires sont dans leur immense majorité hostiles au chef de l'État.

« Peuple du Venezuela, 90 % des membres des forces armées du Venezuela ne sont pas dans le camp du dictateur, mais dans celui du peuple vénézuélien, affirme le général Yanez. La transition démocratique est imminente », déclare-t-il encore.

Francisco Yanez est le premier général en fonction à apporter son soutien à Juan Guaido depuis que celui-ci s'est autoproclamé président le 23 janvier.

Sur son compte Twitter, le haut commandement des forces armées accuse de « trahison » celui qui occupe, selon son organigramme, la fonction de chef de la planification stratégique de l'armée de l'air.

Comme le mentionne par ailleurs notre envoyé spécial, l'appui du général Escobar à la cause de l'opposition est bien vu par les pro-Guaido, mais l'officier n'exerce pas une grande autorité sur ses collègues de l'armée de terre, par exemple, ou sur la Garde nationale. Ce sont ces deux branches des forces militaires qui assurent le maintien du pouvoir de l'État sur le pays.

Washington ne veut pas négocier

Le président du Venezuela Nicolas Maduro. Photo : Reuters

D'après des sources diplomatiques, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne ont notamment prévu de reconnaître à compter de lundi le président de l'Assemblée nationale comme chef d'État par intérim du Venezuela, suivant ainsi l'exemple des États-Unis.

La majorité des autres pays de l'UE devraient apporter leur soutien à Juan Guaido tout en évitant d'utiliser explicitement les termes « reconnaissance » et « reconnaître ».

Nicolas Maduro, intronisé le 10 janvier après sa réélection contestée en mai dernier, a assuré cette semaine être prêt à dialoguer avec l'opposition, avec la participation de médiateurs internationaux.

Cette hypothèse a été écartée par le vice-président américain, Mike Pence, lors d'un rassemblement organisé vendredi en Floride pour marquer le soutien des États-Unis et des ressortissants vénézuéliens à Juan Guaido.

Il n'est plus l'heure de négocier, mais d'agir, a-t-il dit, « pour mettre fin une fois pour toutes à la dictature » de M. Maduro.