L’Océanic domine les Saguenéens

C’est pourtant les Saguenéens qui ont inscrit le premier but du match.

Jimmy Huntington a ensuite nivelé la marque sans aide en première période.

Les Saguenéens ont repris les devants 2 à 1 en début de deuxième période avant de s’effondrer et de laisser l’Océanic inscrire cinq buts sans riposte.

Les joueurs se félicitent après un but. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc blanchet

C’est Vincent Martineau qui a marqué le but gagnant et Dmitry Zavgorodniy le but d’assurance.

Dmitry Zavgorodniy a marqué le quatrième but de l'Océanic dans ce match. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’Océanic a aussi été dominant au chapitre des tirs au but avec 41 contre 19.

Éclatante victoire de l'Océanic. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc blanchet

Les joueurs de Rimouski sont présentement en cinquième place au classement général de la ligue.

L'Océanic affrontera les Remparts de Québec samedi après-midi.