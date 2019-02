Après les Américains, les Russes se retirent du traité nucléaire INF

« Les partenaires américains ont annoncé qu'ils cessaient de respecter l'accord; nous le suspendons nous aussi », a dit le maître du Kremlin lors de la rencontre, retransmise par la télévision.

« Nous avons à plusieurs reprises, au fil des années, soulevé la question de négociations substantielles sur les questions de désarmement, sur tous les aspects, a ajouté Poutine. Nous avons constaté que ces dernières années, nos partenaires n'avaient pas soutenu nos initiatives ».

Le président russe a dit samedi appuyer la proposition de son ministre de la Défense d'entamer la mise au point de missiles supersoniques de portée intermédiaire.

Au cours de la rencontre, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé Washington d'enfreindre le traité INF, mais aussi d'autres accords de désarmement, comme le traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils cesseraient dès ce samedi de respecter le traité sur les INF et se retireraient officiellement de ce pacte dans six mois, sauf si Moscou cessait de violer l'accord.

Le traité INF, signé il y a 32 ans par le président américain Ronald Reagan et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, visait à l'élimination de tous les missiles de croisière et missiles balistiques américains et russes lancés depuis le sol et ayant une portée se situant entre 500 km et 5500 km.

Washington accuse Moscou depuis plusieurs mois de violer cet accord en alignant dans son arsenal militaire des missiles Novator 9M729 (SSC-8 pour l'OTAN).