Revelstoke : des enjeux de grande ville dans une petite municipalité

La région de Vancouver est souvent au cœur des discussions quand il est question de la hausse du prix des maisons en Colombie-Britannique, mais c'est pourtant à Revelstoke, dans le sud-est de la province, que la valeur des propriétés a augmenté le plus rapidement dans les deux dernières années.

La municipalité, qui comptait environ 7000 habitants lors du recensement de 2016, s’est transformée au cours de la dernière décennie.

Cette transformation est attribuable en grande partie à l’ouverture d’un centre de ski en 2007, ce qui a permis d’attirer plus d’attention sur les activités de plein air offertes dans la région. « L’influence de l’arrière-pays est énorme, c’est la raison pour laquelle la plupart des gens déménagent ici », assure l’éditeur du magazine Revelstoke Mountaineer et ancien conseiller municipal, Aaron Orlando.

Après une trentaine d’années pendant lesquelles la population est demeurée stable, plusieurs habitants de Revelstoke se réjouissent de cette période de croissance.

Les récents changements représentent toutefois un défi pour l’administration municipale. Certains enjeux auxquels doivent faire face le maire et les conseillers de Revelstoke rappellent des situations que l’on retrouve plus souvent dans les grandes villes.

Boom immobilier

« Les maisons ne cessent de se vendre, mais beaucoup de gens vous diront que la majorité des acheteurs ne sont pas des Britanno-Colombiens, soutient le conseiller municipal Cody Younker. Ce sont des investisseurs étrangers qui achètent des propriétés sans même venir sur place pour effectuer la transaction. »

Revelstoke est la seule municipalité de la Colombie-Britannique où la valeur des maisons a augmenté d’au moins 18 % par année depuis 2017.

« Il arrive que les employés ne réussissent pas à trouver de logement ou à acheter une maison, parce que c’est trop cher », affirme Tracey Larson, copropriétaire Mt. Begbie Brewing, une brasserie qui a ouvert ses portes à Revelstoke il y a plus de 20 ans.

De plus, bien que le côté isolé de Revelstoke fasse partie de son charme auprès des adeptes de l’arrière-pays, cela signifie aussi que les travailleurs n’ont pas l’option de s’installer à l’extérieur de la ville dans l’espoir de trouver un logement plus abordable.

« De meilleurs problèmes que ceux que nous avions avant »

Malgré ces défis, plusieurs membres de la communauté considèrent que les changements des dernières années sont positifs pour la municipalité.

« Avant, nous avions d’autres sortes de problèmes, explique Aaron Orlando. Revelstoke était en déclin. Les entreprises fermaient leurs portes. Les gens quittaient la ville. »

Maintenant, nous disons : ''Oh mon Dieu, ce sont des problèmes vraiment énormes'', mais ce sont de meilleurs problèmes que ceux que nous avions auparavant. Aaron Orlando, éditeur du magazine Revelstoke Mountaineer et ancien conseiller municipal

S’adapter au changement

Le centre de ski de Revelstoke ayant ouvert plus ou moins en même temps que la crise financière de 2007-2008, il a fallu quelques années avant que l’impact de son ouverture se fasse réellement sentir dans la municipalité.

Le boom immobilier de Revelstoke survient ainsi plusieurs années après le début de la crise du logement qui touche une grande partie de la Colombie-Britannique.

Cette situation représente un avantage pour la municipalité, qui a accès aux programmes de financement mis en place par Ottawa et Victoria pour faire face à la crise. Le conseil municipal peut aussi s’inspirer des pratiques adoptées par d’autres villes qui ont vécu une situation similaire.

Le nouveau maire de Revelstoke, Gary Sulz, promet toutefois que lui et son équipe prendront le temps nécessaire pour trouver la meilleure façon d’aborder les nouveaux projets de développement près de la station de ski.

« Les résidents sont venus me dire : ''Gary, souviens-toi d’où on vient'', donc au fur et à mesure que nous avançons, nous gardons en tête que Revelstoke était à l’origine une petite communauté », dit-il.

Avec les informations de Justin McElroy