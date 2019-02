AFMO : le maire Clarence-Rockland fait le saut

La rencontre tenue vendredi après-midi entre des membres de l'Association française des municipalités de l'Ontario (AFMO) et le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, a été fructueuse.

Après avoir évoqué l’idée de retirer sa municipalité de l’organisme, Guy Desjardins a finalement accepté de demeurer dans les rangs et de joindre le conseil d'administration.

Je me suis dit : "Aussi bien aller de l’avant et d’être dans le [C.A.]. De cette manière-là, si je veux avoir quelque chose de changé […] on va être là" , indique le maire. Pourtant, ce dernier s'était montré plutôt réticent à accepter l'offre de l'organisme.

Au début, [M. Desjardins] a dit : "Je n’ai pas le temps. Je suis trop occupé. J’ai trop de choses à faire." [Mais] après avoir expliqué le travail que nous avons fait au cours de la dernière année, […] il a dit : "D’accord. Je vais y aller. […] Je suis prêt à travailler avec vous autres" , raconte le trésorier de l’AFMO, Marc Chénier.

L’arrivée de Guy Desjardins au sein de l’AFMO signifie aussi que les maires des Comtés unis de Prescott et Russell auront maintenant une voix au sein de l’organisme.

On avait besoin d’un influenceur de renom. Marc Chénier, trésorier de l'AFMO

Ça faisait un an qu’on avait besoin d’un représentant supplémentaire. Ce que l’on espérait beaucoup, c’est d’avoir un maire. […] On avait besoin d’un influenceur de poids , ajoute Marc Chénier.

Des municipalités récalcitrantes à convaincre

La présence de Guy Desjardins ne nuira certainement pas lorsque l’AFMO tentera de recruter de nouvelles municipalités ou de rapatrier d'anciens membres.

C’est notamment le cas de La Nation qui a quitté l'organisation immédiatement après avoir accueilli le congrès annuel de l’organisme en 2017.

Le conseil a décidé que cela n’en valait pas la peine. […] Il n’y en avait pas de services. Il y a plusieurs années [la Municipalité] s’est servie [du service] de la traduction et les employés n’étaient pas satisfaits de ça , affirme François St-Amour, le maire de La Nation.

Le maire de La Nation ne ferme pas à la porte à un retour au sein de l’AFMO. L’organisme devra toutefois se montrer convaincant.