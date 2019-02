Une fin de semaine froide et enneigée pour Edmonton et Calgary

Edmonton aura droit à 40 centimètres de neige pendant la fin de semaine, alors que les températures devraient descendre jusqu'à -27 °C . Calgary s'attend à un peu moins de neige et un peu plus de froid. Les refuges pour sans-abri se préparent à affronter ce brusque changement de température, après un mois de janvier exceptionnellement doux.

« Étant donné la neige et la glace sur les routes, on rappelle aux motoristes de ralentir, de conduire prudemment et de prévoir plus de temps pour arriver à destination », indique le Service de police d’Edmonton.

Cent trente collisions et sorties de route ont été répertoriées à Edmonton au cours de la journée de vendredi. Il y en a eu 91 à Calgary, qui faisait également face à des conditions de routes difficiles à cause de la neige.

Les précipitations continueront au moins jusqu’à dimanche dans la capitale provinciale et dans la métropole sud-albertaine.

« Il va y avoir beaucoup d’accidents en ville », croit Dylan Reid, remorqueur à Vintage Towing à Edmonton. « Les remorqueurs seront tous très occupés ».

Le service de transports en commun a aussi connu quelques déboires lorsque les précipitations ont commencé. Plusieurs retards ont été rapportés en matinée, mais les choses se sont améliorées rapidement, selon le Service des transports d’Edmonton (ETS).

Pour éviter aux usagers de marcher trop longtemps dans le froid, même les autobus express s’arrêteront à chaque arrêt, ce qui pourrait aussi ralentir les déplacements.

Alertes météo dans plusieurs régions

Environnement Canada a lancé des alertes de neige, de tempête et de froid extrême pour plusieurs régions de l’Alberta. Le mercure pourrait descendre sous -40 °C dans le Nord de la province.

Des avertissements météo sont en vigueur dans presque tout l'Alberta en fin de semaine. Photo : Site web/Environnement Canada

Aucun avertissement n’est en vigueur à Calgary, mais on y prévoit un minimum de -29 °C dans la nuit de dimanche à lundi.

Par ailleurs, les conditions météo difficiles à travers le pays ont causé plusieurs retards à l’aéroport d’Edmonton vendredi.

Refuges achalandés

Le Centre de services communautaires de la rue Boyle à Edmonton était plein à craquer, vendredi, alors que le mercure atteignait -17 °C.

« Normalement, des journées comme ceci où il fait très froid dehors, on voit entre 500 et 700 individus », explique Damien Lachat, intervenant de rue au Centre.

Il offre, par ailleurs, un service spécial d’autobus pendant l’hiver pour aider les gens qui ne fréquentent pas les refuges.

Les gens viennent chercher un peu de café, de nourriture et surtout de chaleur dans ce centre qui rallonge ses heures d’ouverture pendant les longs mois d’hiver. Les refuges voisins ouvrent également plus tôt durant cette période. Cependant, tous ne sont pas encore pleins.

« Les gens [reçoivent] de la nourriture, des habits, ils peuvent aussi aller dans le bus pour se réchauffer et ça sert à les amener aux différents endroits où ils ont besoin [d'aller] », dit Damien Lachat.

Selon lui, l’autobus fonctionne au maximum de sa capacité pendant les périodes de grand froid, en aidant plusieurs de dizaines de personnes par jour. Il rappelle qu’il y a aussi une équipe d’intervention disponible 24 heures sur 24. Les Edmontoniens qui voient une personne qui semble avoir besoin d’aide ou de chaleur peuvent la contacter en composant le 211.