Action Santé Outaouais veut faire partie des discussions au sujet du nouvel hôpital

Action Santé Outaouais a demandé au gouvernement du Québec de ne pas privilégier de nouvelles infrastructures au détriment des patients et du personnel. L'organisme s'interroge sur l'impact du nouvel hôpital promis par la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Gilles Cloutier, membre du conseil d'administration d'Action Santé Outaouais, a émis quelques inquiétudes concernant l'offre de services en santé aux citoyens. S'il est en faveur du nouvel hôpital, il croit qu'il ne faut pas le construire au détriment des soins à domiciles, des services de prévention et des défis concernant le personnel.

Ça prend du personnel soignant en santé et un système qui est à l'écoute des besoins de la population au lieu d'être à l'écoute d'un architecte. Gilles Cloutier, membre du conseil d'administration d'Action Santé Outaouais

Il a aussi souligné qu'il tenait à ce que l'organisme de défense des droits des patients soit partie prenante des discussions.

Si on sonde les besoins de la population, je crois que ça prend aussi quelqu'un qui représente la population, qui est là pour faire l'analyse et s'assurer que ce qui est sorti des consultations est vraiment dans les plans et devis éventuels , a-t-il expliqué.

Lyne Plante, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais, partage cette préoccupation. Ce sont tous les professionnels en soins qui vont en souffrir si on n'a pas d'augmentation de personnel ,a-t-elle précisé en entrevue.

Selon elle, il faut amorcer dès maintenant la mise en place d'un plan d'action pour la formation du personnel et le recrutement.

Avant d'avoir un hôpital, il faut s'assurer d'avoir les ressources humaines en nombre suffisant. Lyne Plante, présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais

Elle suggérait que les conditions de travail devaient être améliorées avant que l'hôpital ne soit opérationnel dans cinq ans. Mme Plante a ajouté qu'il fallait mettre plus d'efforts dans la rétention du personnel.

En point de presse vendredi, le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a concédé qu'un hôpital devait aussi venir avec du nouveau personnel. On ne doit pas opposer l'un et l'autre , a-t-il insisté. Il faudra injecter plus d'argent dans le réseau de la santé, mais selon lui, cela permettra d'attirer des professionnels.

Il a également profité de l'occasion pour rappeler que le premier ministre du Québec, François Legault, avait réitéré son désir de mieux financer la région pour qu'elle soit concurrentielle à l'Ontario.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann a pour sa part affirmé qu'elle travaillait en ce sens avec le syndicat pour que le personnel soignant revienne au Québec. Mme McCann a, entre autres, mentionné la possibilité de rehausser les postes à temps complet et diminuer le temps supplémentaire obligatoire .

