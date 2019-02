Des jardinières expliquent comment faire pousser du cannabis chez soi

Depuis la légalisation du cannabis, le 17 octobre dernier, les Canadiens adultes ont le droit de faire pousser quatre plants de marijuana chez eux.

Certains jardiniers y voient une opportunité pour vendre leurs produits et leurs conseils. Christina Nikolic fournit des fertilisants, des engrais et du fumier biologiques, en bouteille ou en sachet, par correspondance partout au Canada. Elle dit que ses revenus croissent en partie grâce au cannabis.

Les gens s’adressent à moi parce qu’il veulent un produit sain qui n’a pas de résidus de pesticides sur ses feuilles. Christina Nikolic, jardinière à Victoria

Cette jardinière ne fait pas pousser elle-même du cannabis, mais elle dit qu’elle en a déjà consommé à des fins médicinales. Elle a appris le type de terreau et de produits à utiliser en discutant avec ses clients et en lisant des sites spécialisés. Elle a même écrit un article de blogue à ce sujet.

Le secret d’une marijuana de qualité, selon Christina Nikolic, est un sol riche et vivant. Elle conseille d’utiliser une terre à base d’argile alimentée en bactéries et champignons. Elle reconnaît que la lumière et le taux d’humidité sont importants, mais dans l’ensemble, le cannabis est une plante qui pousse facilement.

Un plant de cannabis atteint généralement sa maturité en trois mois, à tout moment de l’année. La plupart des consommateurs en font ensuite ensuite sécher les feuilles et les fleurs pour le fumer.

Certains organismes de formation au jardinage commencent à mettre en place des ateliers pour le grand public. Ainsi le Horticulture Center of the Pacific, à Victoria, propose un atelier mensuel intitulé : Les bases du cannabis à faire pousser chez soi . L’atelier du 2 mars, donné par Jo Wyld, la jardinière en chef de l’Abkhazi Garden, un des jardins les plus réputés de la villes fleurie, affiche déjà complet.

En revanche, au Compost Education Center de Victoria, un organisme à but non lucratif qui enseigne le jardinage autant aux adultes qu’aux les enfants, aucun atelier n’est prévu pour l’instant.