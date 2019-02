Le plan du Canada pour protéger le parc national Wood Buffalo déçoit

Le gouvernement fédéral répond ainsi aux préoccupations soulevées par les communautés autochtones de la région et par l’UNESCO, qui menace de mettre le parc sur sa liste des sites en péril.

Le plan fédéral de 96 pages comprend 140 mesures pour mieux protéger la zone de 45 000 kilomètres carrés de paysages de prairies et de cours d’eau, mais menacée par l’industrie pétrolière et les barrages hydroélectriques. La zone abrite le plus grand troupeau au monde de bisons des bois en liberté et le seul endroit de reproduction de la grue blanche, deux espèces menacées.

Le parc national Wood Buffalo est le dernier endroit où les grues blanches se reproduisent naturellement. Il accueille aussi un des plus grands troupeaux de bisons des bois. Photo : Associated Press / Joe Duff

Pour s’attaquer au problème de la baisse des niveaux d’eau dans le parc et améliorer la collaboration avec les Autochtones, le gouvernement promet d’établir notamment un « comité de représentants fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones chargé d'étudier la gestion de l'eau du delta des rivières de la Paix et Athabasca », indique le plan fédéral.

Il s’engage également à améliorer la modélisation des débits des rivières de la Paix, Athabasca et des Esclaves.

Le Canada évaluera aussi la possibilité « d’augmenter les moyens de protection à l’extérieur des limites du parc » et « d’accroître la surveillance des écosystèmes et de la biodiversité dans les deltas des rivières de la Paix et Athabasca », ajoute le document.

Le plan d'action comprend également des stratégies de conservation des troupeaux de bisons et de la grue blanche, ainsi qu'une exigence selon laquelle les évaluations environnementales de tout développement futur devront inclure les impacts possibles sur le parc.

Pas suffisant juge une communauté autochtone

La porte-parole de la communauté Mikisew Melody Lepine juge que le plan est un pas dans la bonne direction, mais aurait aimé voir plus d’actions concrètes et des délais précis. « Le plan inclut beaucoup de demandes pour plus d’information ou pour des études supplémentaires, ce n’est pas mauvais. C’est toujours bon d’avoir plus d’information. Mais il manque d’engagements fermes et précis. Par exemple, j’aurais aimé voir une entente entre le Canada et BC Hydro pour qu’ils libèrent plus d’eau dans le delta Athabasca », explique-t-elle.

Elle doute aussi que le gouvernement mette les fonds nécessaires.

Le budget fédéral de l'année dernière prévoyait un investissement de 1,3 milliard de dollars sur cinq ans dans les parcs nationaux. De ce montant, 27,5 millions de dollars ont été alloués à Wood Buffalo.

Melody Lepine estime que le montant est insuffisant.

Notre région est riche en ressources et pourtant, le gouvernement fédéral ne semble pas en avoir beaucoup pour protéger le parc national Wood Buffalo. Melody Lepine, porte-parole de la communauté de Mikisew

Des représentants de Parcs Canada et d'Environnement et Changement climatique Canada ont déclaré vendredi que d'autres ressources financières pourraient être allouées à la protection du parc national.

Parcs Canada s'est engagé à présenter un rapport d'étape en 2021 et affirme que plusieurs projets sont déjà en cours.

L'Alberta travaille notamment à la création de nouvelles zones protégées autour des frontières du parc national.