Les trois chantiers de FIDEL en 2019

Les 125 membres du Fonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie (FIDEL) se sont réunis jeudi à Matane pour leur forum annuel. Les membres de FIDEL se sont fixé trois objectifs de développement pour la prochaine année.

Le premier objectif, indique le directeur innovation et développement de FIDEL, Jean Langelier, est de recruter une entreprise manufacturière qui viendrait s’installer dans le parc industriel et idéalement, occuper les locaux vacants de l’ancienne papetière Rock Tenn.

Matane, souligne M. Langelier, a des atouts comme un port en eaux profondes, un traversier-rail, qui lui permettent de croire qu’il est possible d’attirer une telle entreprise.

Plus de 100 personnes travaillaient à l'usine Rock Tenn de Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un mandat a été confié à une firme pour qu’elle répertorie 500 entreprises potentielles.

De ce nombre, une vingtaine pourra sans doute être approchée pour des rencontres et des visites à Matane, estime M. Langelier.

FIDEL poursuivra aussi l’aventure de Squid Squad amorcée au printemps.

La création d'un studio de postproduction spécialisé en effets spéciaux a été rendue possible grâce à un investissement de 50 000 $ de la part de FIDEL et de la contribution financière de 17 investisseurs de la Matanie.

FIDEL espère ainsi développer des emplois pour les finissants du cégep de Matane.

Préparer la relève

Enfin, le Fonds de développement se penchera sur la problématique de la relève entrepreneuriale.

Jean Langelier raconte qu’il y a deux ans lors d’une tournée des gens d’affaires membres de FIDEL, il a constaté que le quart des entrepreneurs rencontrés songeaient à prendre leur retraite.

La moitié n’avait pas de plan de retraite , souligne le porte-parole de FIDEL.

L’organisme travaillera en collaboration avec le Centre de transfert en entreprise du Québec pour créer une banque de « cédants », plus nombreux en région, et une banque de « repreneurs », plus nombreux dans les centres urbains.

Jean Langelier croit que cet outil pourra faciliter le maillage entre investisseurs et les entrepreneurs qui souhaitent vendre leur entreprise.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il n’est pas utopique de travailler à la création de nouveaux emplois, croit M. Langelier.

Jean Langelier du fonds d'investissements FIDEL Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, la région n’a pas vraiment le choix d’être plus « attractive », selon lui.

Le problème, dit-il, c’est que nous avons un exode des jeunes et un débalancement démographique. Si on n’est pas en mesure de créer des emplois intéressants pour attirer des gens de l’extérieur à venir en Matanie, la population va décroitre et la valeur foncière des municipalités va s’abaisser.

Un comité formé de FIDEL, de la MRC de la Matanie, de la Ville de Matane et de la SADC a d’ailleurs été mis en place pour définir une image de marque pour la Matanie.