Des jeunes appellent à des actions urgentes pour l'environnement

Munis de panneaux indiquant leur opposition au pipeline Ligne 3 d'Enbridge, rappelant l'importance de la sauvegarde de l'eau ou parlant de la réduction de l'usage de la voiture, des jeunes de tous les âges ont voulu sensibiliser les politiciens aux effets néfastes des changements climatiques.

Roisin Stutely, 13 ans, explique qu'elle a peur des conséquences des changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

« Le changement climatique est réel, peu importe ce qu'un politicien peut dire », affirme l’organisatrice de l’événement, Roisin Stutely, qui est en 7e année à l’école de River Heights.

Je veux que les gens prennent conscience qu’on est en train de tuer notre planète. Roisin Stutely, 13 ans

Pour plusieurs de ces jeunes participants, il n'y a pas d'avenir sans action immédiate. Or, sans avenir, rien ne sert d’aller encore à l’école, déclare Joseph Thiessen de l’école Miles Macdonell.

Il appelle au passage à l’énergie verte. « Je suis fatigué de voir l’inaction des politiciens et des gens riches et de les voir faire du lobby pour diminuer les actions contre le réchauffement climatique », poursuit-il.

Josef Thiessen, 15 ans, affirme que les changements climatiques constituent le problème le plus important du monde. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Selon lui, le réchauffement climatique est l’affaire de tous et « si on ne l’arrête pas maintenant, cela pourrait nous tuer, ou causer des catastrophes partout dans le monde et le déplacement de millions de gens ».

C’est également pour sensibiliser les adultes à la globalité du phénomène climatique que Sarah Fontaine-Sinclair, une élève de 7e année de l’école River Heights, est venue protester ce vendredi.

« C’est important pour moi, parce que j’ai été élevée dans une maison où on nous a appris à prendre soin de la nature, des poissons, de l’eau et des océans », explique-t-elle en ajoutant qu’elle craint l’extinction de certaines espèces d’animaux.

Sarah Fontaine-Sinclair, 12 ans, demande que les adultes entendent le message des jeunes, à savoir que les changements climatiques constituent un phénomène qui touche le monde entier. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Elle fait partie d’un club de son école au sein duquel plusieurs élèves discutent des actions possibles à mener pour lutter contre le réchauffement planétaire.

Roison Stutely ne compte pas s’arrêter là et désire réitérer l'action chaque premier vendredi du mois à différents endroits de la ville, pour favoriser la participation d’un plus grand nombre de personnes.