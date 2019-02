Le fentanyl tue toujours plus en Alberta

Les principales victimes de surdoses sont des hommes âgés de 25 à 34 ans.

Calgary reste la ville la plus touchée, puisqu'on y dénombre près de la moitié des morts de toute la province. Des 582 surdoses mortelles au fentanyl survenues en cours d'année, 271 ont eu lieu dans la métropole albertaine.

Même si le nombre de surdoses mortelles continue de progresser à Calgary, plus de 800 morts ont été évitées en 2018, selon le centre d’injection Sheldon-M. Chumir.

Le centre d'injection supervisée de Sheldon Chumir soutient que plus de 800 décès ont été évités dans la métropole. Photo : The Associated Press / Rick Rycroft