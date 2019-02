La province promet la fin de l’attente pour les subventions du BEF

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le ministère confirme que la durée des négociations a eu un effet sur le Programme d'enrichissement du français en éducation. Ce dernier permet chaque année à plusieurs organismes de soumettre au BEFBureau de l'éducation française des demandes d’aide financière pour des projets à destination des jeunes.

Pourtant, depuis près de cinq mois, les réponses se font attendre.

« Ça nous a un peu fragilisés », reconnaît la directrice du théâtre du Cercle Molière, Geneviève Pelletier.

Ce que regrettent les organismes dans la communauté, c’est d’avoir été laissé dans l’ignorance.

« On aurait dû avoir une réponse en début de saison, précise Geneviève Pelletier. On a reçu seulement au mois de décembre une lettre du ministre de l’Éducation nous annonçant qu'il n'y avait pas eu de ratification. On vient tout juste de savoir la semaine dernière que l'entente a été reconduite. »

Un retard qui a un coût

Pour autant, avec le début de l’année scolaire, certains, comme le Conseil jeunesse provincial, n’ont eu d’autre choix que d’avancer l’argent pour financer certains projets.

« Pour notre grand rassemblement jeunesse en automne, on reçoit entre 15 000 et 18 000 dollars normalement. On a dépensé cette somme, mais on ne sait pas pour l’instant ce qu’on va recevoir, ni même si notre demande est acceptée », explique la directrice générale, Roxane Dupuis.

Elle ajoute par ailleurs que certains nouveaux projets ont été reportés à l’année prochaine faute de savoir s’ils pourraient être financés.

Par téléphone, le responsable des communications du Centre culturel franco-manitobain ( CCFMCentre culturel franco-manitobain ), Valentin Cueff, confirme que l’organisme connaît un retard dans un des versements du BEFBureau de l'éducation française , sans vouloir donner pour autant plus de détails.

Pour la saison 2017 - 2018, le CCFMCentre culturel franco-manitobain avait reçu 23 500 $ de la part du BEFBureau de l'éducation française .

Du côté du théâtre du Cercle Molière, ce sont trois projets de la programmation jeunesse qui sont dans l’attente de près de 30 000 dollars.

Est-ce qu’on va recevoir les fonds comme les années passées? Cela reste encore à déterminer parce qu’on n’a pas encore reçu de réponse définitive. Geneviève Pelletier, directrice du théâtre du Cercle Molière

La province, quant à elle, se veut rassurante et promet de donner prochainement des réponses concrètes quant aux sommes octroyées.

Elle invite par ailleurs les organismes francophones à soumettre leurs demandes pour la prochaine année.