Venezuela : le pétrole canadien ne profitera pas des sanctions américaines

L'Iraq et le Mexique seront les premiers bénéficiaires des sanctions imposées par Washington contre PDVSA, l'entreprise pétrolière d'État vénézuélienne. Analystes et dirigeants d'entreprises préviennent que le manque de pipelines d'exportation et les limites de production imposées par le gouvernement de l'Alberta empêcheront le pétrole canadien de remplir l'espace laissé vacant dans les raffineries du golfe du Mexique.