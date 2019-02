Le leader de l’opposition officielle à Ottawa a tenu ces propos dans le cadre d’une séance de questions-réponses avec des Canadiens à Surrey, en Colombie-Britannique, organisée par la Chambre de commerce de la ville.

Peu importe quel parti est au pouvoir, peu importe qui est le premier ministre, cela représente un défi sans précédent pour toute personne qui dirige notre pays. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada

Andrew Scheer précise que les politiques protectionnistes de l’administration Trump marquent un changement important avec l’approche privilégiée par les Américains depuis de nombreuses années.

« Le président des États-Unis choisit une voie qui n’avait pas été empruntée, au moins depuis le début de mon existence, soutient le chef de Parti conservateur du Canada. Pendant des années, les démocrates et les républicains ont toujours privilégié le libre-échange et compris les avantages pour nos deux pays d’ouvrir les frontières pour l’échange de biens et de services. »

S’il admet que l’approche de Donald Trump place le Canada dans une position particulière, le chef conservateur considère tout de même que certaines décisions de Justin Trudeau ont affaibli la position d’Ottawa dans ses négociations avec Washington. Il cite entre autres le controversé voyage du premier ministre en Inde, les relations tendues avec la Chine et la « fuite des investisseurs dans le secteur canadien de l’énergie ».

« Une position plus forte à la table des négociations et le respect de nos alliés à travers le monde placeraient le Canada dans une meilleure position [face aux États-Unis] », dit Andrew Scheer.

Marijuana et baisse d'impôts

Les participants à l’événement de la Chambre de commerce de Surrey ont également interrogé le chef conservateur sur sa position concernant la légalisation du cannabis récréatif. « C’est un nouveau chapitre pour la société canadienne auquel les conservateurs se sont opposés, mais qu’il est maintenant pratiquement impossible de changer », soutient Andrew Scheer.

Il affirme que la marijuana demeurerait légale sous un gouvernement conservateur. « Nous travaillerons avec les provinces et les municipalités pour améliorer le système, afin d’assurer que les jeunes sont protégées et que l’objectif d’éliminer la vente sur le marché noir soit atteint », précise-t-il.

Le chef de l’opposition fédérale a également promis des diminutions d’impôts aux Canadiens, critiquant les déficits budgétaires de l’administration Trudeau. « Un gouvernement conservateur contrôlera la croissance des dépenses publiques, assure Andrew Scheer. Nous ramènerons l’équilibre budgétaire afin de pouvoir diminuer les impôts. »