Paranatation : les prochains défis de Danielle Dorris

La nageuse paralympique Danielle Dorris a un horaire fort chargé pour les prochains mois. Compétition de paranatation en Australie, qualifications nationales et championnats mondiaux sont au menu de l'Acadienne âgée de 16 ans. Tout ça, en plus de ses entraînements et de sa vie d'écolière.

L’Acadienne originaire de Moncton participe en fin de semaine à la Coupe du Nouveau-Brunswick de natation. Elle est bien heureuse de plonger dans la Piscine Jeanne-Lévesque de l’Université de Moncton.

Danielle Dorris est membre du Club de natation Bleu et Or de Moncton. Photo : Radio-Canada / Paul Landry

Cette compétition est une occasion de nager et d’être avec mes amis , lance Danielle Dorris. Car, elle a beau avoir représenté le Canada aux Jeux paralympiques à Rio et gagné des médailles dans des compétitions internationales, elle est avant tout une membre du Club de natation Bleu et Or de Moncton.

Danielle Dorris a gagné quatre médailles aux championnats pan-pacifiques de paranatation à Cairns, en Australie en 2018. Photo : Radio-Canada / Stéphan Bénard

C’est aussi l’occasion de me pratiquer , lance Danielle Dorris. La Coupe du Nouveau-Brunswick lui permet de se préparer pour les épreuves de classement de handicap, qui auront lieu en Australie. Il s’agit d’une nouvelle règle édictée par l’Association mondiale de paranatation pour s’assurer d’une meilleure égalité entre les participants.

Danielle Dorris au départ de sa course préliminaire au 200m 4 nages. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Je pense que je serai encore dans la même catégorie. Mais je verrai. Ça ne me dérange pas d'y aller. Je pourrais aller à une nouvelle place. Danielle Dorris, sur la compétition de classement

Danielle Dorris participera, en avril, aux Essais canadiens de natation, pour se qualifier aux Championnats du monde de paranatation. On ne sait pas encore la date et le lieu, car la Malaisie a perdu l’organisation de l’événement.

Danielle Dorris compétitionne dans la même catégorie que les autres nageuses. C'est une façon d'améliorer ses temps selon elle. Photo : Radio-Canada / Paul Landry

Le défi pour moi sera de bien balancer l’école et la natation , mentionne Danielle. Présentement, c’est assez difficile en classe, mais si je trouve un équilibre pour réussir, je vais être correcte.

Danielle Dorris participera aux compétitions de la Coupe du Nouveau-Brunswick samedi et dimanche.

Les préliminaires se déroulent en matinée et les finales en soirée, à la Piscine Jeanne-Lévesque du CEPS de l'Université de Moncton.