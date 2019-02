Des vétérinaires mettent en garde des propriétaires de chiens contre la maladie de Lyme

Une maladie qui se transmet par les morsures de tiques.

C'est sûr que trois cas en vraiment pas beaucoup de temps, c'était beaucoup pour nous. Il fait très froid aujourd'hui, mais le printemps s'en vient, puis dès que ça va commencer à dégeler, les tiques vont commencer à s'activer , souligne la vétérinaire, Olivia Naud.

Dans cette clinique, environ dix chiens contractent la maladie par année.

C'est des chiens qui ont été infectés à l'automne ou à l'été, puis comme les symptômes peuvent prendre plusieurs mois à sortir, bien, c'est durant l'hiver que nous, on voit les animaux en clinique , mentionne la Dre Naud.

C'est le même nombre du côté de la clinique vétérinaire Houssart de Trois-Rivières.



Il y a de plus en plus de tiques. Il y a un réchauffement qui se fait. Puis, les tiques sont des parasites qui survivent quand même assez bien au froid. Donc, elles restent de plus en plus longtemps. Puis, on en trouve de plus en plus chez les chiens, parce que les gens les cherchent. Ils sont plus sensibilisés à ça , affirme la vétérinaire, Josiane Duchesne.



Cela peut prendre plusieurs mois avant que les premiers symptômes de la maladie se manifestent.

Si on n'a pas vu de tiques, puis qu'on a un chien qui est malade, à quoi ça va ressembler ? Dans la majorité des cas, c'est une boiterie accompagnée de fièvre, de l'abattement, des fois des douleurs musculaires, un chien qui mange moins , indique Mme Duchesne.

La maladie peut aussi s'avérer mortelle.

Il y a aussi des cas où, heureusement, on n'en a pas beaucoup au Québec, la bactérie peut s'attaquer aux reins et c'est presque 100 % mortel dans ce temps-là , mentionne la Dre Naud.

L'utilisation d'antiparasitaires est le moyen le plus efficace pour traiter un animal atteint de la maladie.

Ils vont tuer les tiques et prévenir non seulement la maladie de Lyme, mais aussi les autres infections transmises par ces insectes.

Pour la santé publique, c'est bien d'utiliser les antiparasitaires pour tuer les tiques pour protéger la famille en même temps , conclut le Dre Naud.

D'après les informations de Laurence B. Lemaire.