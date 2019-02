Une artisane prend le pari d'ouvrir une boutique au centre-ville de Rouyn-Noranda

Une décision qui n'est pourtant pas si audacieuse, selon la propriétaire de l'atelier-boutique ArtiZann, même si beaucoup de personnes préfèrent acheter sur le web.

L'atelier-boutique ArtiZann permet à Suzanne Villeneuve de créer et rencontrer les clients dans le même espace. Elle économise temps et argent.

Suzanne Villeneuve en pleine confection de bijoux Photo : Radio-Canada / Emily Blais

On partage le local avec mon mari qui est comptable, alors ça facilite pour les dépenses. Le loyer est 1600 pieds carrés et ma partie à moi me coûte 700 $ par mois , explique Suzanne Villeneuve.

France Gaudreault y expose aussi des vêtements faits à partir de textiles recyclés.

La boutique ArtiZann a ouvert ses portes sur la rue Perreault, à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Je vends mes choses sur Facebook, mais c'est encore préférable que les gens viennent essayer sur place. Comme Suzanne disait, la qualité de l'artisanat sur Internet, tu as une photo, mais ça va peut-être arriver chez vous et les coutures vont être toutes croches, et là tu vas retourner, c'est un peu plus compliqué , précise la propriétaire de France créations.

Le site web de la Verrerie de la montagne, à Ville-Marie, permet l'achat en ligne, mais pour la propriétaire Nancy Couturier, le meilleur point de vente est son atelier-boutique.

Quand les gens peuvent voir la façon dont je travaille et ensuite ils voient les étapes, ils ont un sentiment un peu d'appartenance. C'est ça qui fait que les gens viennent beaucoup à l'atelier , soutient Nancy Couturier.

Des bijoux de la Verrerie de la montagne, de Nancy Couturier Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Des ententes avec des commerces de La Sarre et Rouyn-Noranda lui permettent de vendre en magasin.

Un avantage pour les artisans qui n'ont pas nécessairement de local, selon Josée Hardy-Paré, coordonnatrice à l'animation à la Corporation de la Maison Dumulon.

Josée Hardy-Paré, coordonnatrice à l'animation à la Corporation de la Maison Dumulon Photo : Radio-Canada / Emily Blais