Budgets équilibrés : le gouvernement Higgs profite d’une embellie temporaire

Le chef progressiste-conservateur affirme que ces objectifs financiers seront atteints sans augmenter les impôts ou les taxes.

Le Téléjournal Acadie s’est entretenu avec l’économiste Richard Saillant.

L'économiste Richard Saillant. Photo : Radio-Canada

L'an dernier, la ministre libérale des Finances, Cathy Rogers, avait prévu un déficit de 188 millions de dollars pour 2018-2019. Est-il possible d’équilibrer un budget sans aller piger dans les poches des contribuables?

« Absolument, parce que ce qu’on voit, c’est la continuation de ce qu’on a vu l’an dernier. L'an dernier, on a connu un surplus budgétaire (...) qui a été causé par deux phénomènes : le premier, c’est que les transferts fédéraux étaient au rendez-vous, donc on avait une hausse de la péréquation ; et la deuxième, c’est que l’économie était également au rendez-vous. Alors ce qu’on voit cette fois-ci, c’est qu'on une continuation de ces mêmes tendances.

Sans faire de grands efforts, on va se retrouver avec un budget équilibré sans doute cette année, et l’année suivante si l’économie est au rendez-vous. Les transferts, Ottawa a déjà annoncé qu’ils seraient au rendez-vous, ils ont annoncé une augmentation importante de la péréquation pour l’année prochaine. Donc, on peut escompter un budget équilibré l’an prochain sans grand effort. »

N’est-il pas risqué de se fier aux engagements du fédéral pour équilibrer le budget d’une province?

Pas dans ce cas-ci, parce que ç’a déjà été annoncé. Donc, on a une formule pour calculer les prestations de péréquation, et on annonce les paiements une année à l’avance.

Le premier ministre Blaine Higgs n’a pas écarté la possibilité de faire des compressions. Quels secteurs risquent d’être les plus touchés, selon vous?

« Il va falloir attendre le budget pour voir si des compressions vont être annoncées, mais pour l’instant, l’amélioration du déficit et même le fait de déclarer des surplus, c’est le résultat d'une embellie temporaire : l’économie roule bien et la péréquation est au rendez-vous.

Mais la péréquation est au rendez-vous parce que l’Ontario a cessé d’être bénéficiaire de paiement de péréquation l’an dernier, ce qui fait que ça a libéré des marges pour d’autres provinces, comme le Québec et le Nouveau-Brunswick. Ça ne se répétera pas dans les années à venir, donc il ne faut pas s’attendre à une croissance des revenus aussi forte dans les années à venir.

Et rappelons aussi qu’au niveau des dépenses publiques, on a à peine vu la pointe de l’iceberg : le premier baby-boomer a 73 ans, alors on sait très bien que les dépenses en matière de santé vont être beaucoup plus fortes quand la moitié des baby-boomers aura plus de 75 ans.

Donc peut-être que le gouvernement Higgs va vouloir se dégager un peu de flexibilité, une marge de manoeuvre, pour pouvoir dépenser davantage à l’avenir. Pour assurer justement les services de santé et d’éducation, assurer leur pérennité sur dix, quinze, vingt ans. »

Est-ce une bonne idée de promettre qu’on n’augmentera ni les impôts, ni les taxes?

« Les gens vont considérer que le fardeau fiscal est suffisamment élevé présentement. Mais si on pense utiliser les surplus pour réduire les impôts, là, j’aurais une inquiétude importante, parce qu’à l’avenir il va falloir avoir des revenus - qui ne seront pas toujours au rendez-vous comme ils le sont présentement - pour payer des services publics.

Et puis si on va couper les impôts alors qu’on sait qu’on va faire face à des dépenses supplémentaires à l’avenir, c’est sans doute une mauvaise idée, selon moi.

Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une réforme fiscale pour améliorer la compétitivité, mais il ne faudrait pas que ça résulte en des baisses de revenus. »

Avec les informations de Marie-Hélène Lange