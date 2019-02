De l'action sur la rue Wellington Nord: pour le meilleur et pour le pire

Les exemples ne manquent pas.

En janvier, l'organisme sans but lucratif Irisium a fermé ses portes, faute de financement.

Dermapure a, quant à elle, annoncé le déménagement prochain de sa clinique au Complexe Baron notamment par manque d'espace.

Certaines de ses activités resteront toutefois au centre-ville.

En avril 2018, la boutique Fan Club a été déménagée aux Promenades King.

L'entreprise Les Petits Ziboo a pris la même décision. Son aventure au centre-ville a été de courte durée.

Le commerce, propriété de Sophie Gagnon, avait ouvert ses portes en mai 2018.

Ce n’était pas aussi vivant que je croyais que ça allait être et ma clientèle n'est pas vraiment celle qu'on trouve au centre-ville , conclut Mme Gagnon.

Il y a beaucoup de restaurants, il manque de commerces, croit-elle. Il y a un problème d'accessibilité au centre-ville, en voiture, il y a des sens uniques, les stationnements aussi c'est difficile.

Le copropriétaire de la boutique Glorius, Jean-François Bédard, est également en démarche pour déménager son commerce dans un autre secteur de la ville.

Il était sur la rue Wellington Nord depuis plus de dix ans.

Il souhaite maintenant se rapprocher de l'autoroute 410.

Notre entreprise a évolué, on n’est pas au même endroit qu'en 2007, mais on aimerait bien être entouré d'autres commerces de détail, explique-t-il. On a une clientèle qui explose de plus en plus, on est appelés à avoir des clients venant de l'extérieur, l'autoroute 410 est plus stratégique.

La boutique Les Petits Ziboo a fermé ses portes sur la rue Wellington pour se relocaliser à l'extérieur du centre-ville. Photo : Radio-Canada

Loin d'être alarmant

Bien au fait de cette valse de déménagements, Commerce Sherbrooke demeure optimiste et croit que les détaillants ont leur place au centre-ville.

Du mouvement en commerce, ce n’est pas rare, ça se produit, c'est même normal. Par contre, ce n'est jamais souhaitable lorsqu'on perd des entreprises qu'on aime bien , rappelle le directeur général de l'organisme, Charles-Olivier Mercier.

Plusieurs entreprises, comme T.A.F.I., la boutique Batavia et le magasin Piosa sont là pour rester.

Certains ont changé de locaux, mais ont fait le choix de demeurer au centre-ville.

J'y crois au centre-ville, notre clientèle est ici, estime la propriétaire du Piosa, Catherine Sheehy. Il faut croire en notre coin. Le commerce de détail ce n'est pas évident nulle part, pour nous ici ça va très bien.

Présent sur la rue Wellington Nord depuis bientôt 20 ans, le propriétaire de la boutique Batavia, Marco Lemieux, croit dur comme fer à l'avenir du secteur, malgré les hauts et les bas des dernières années.

J'ai des clients qui entrent dans mon commerce et qui n'étaient pas venus au centre-ville depuis dix ans, nuance-t-il. Il y a un effort à faire pour aller rechercher les gens qui habitent à Sherbrooke ou en périphérie pour les ramener ici.

Selon un récent sondage de Commerce Sherbrooke , la « grande majorité » de ses membres estiment que leurs affaires vont bien au centre-ville.

Malgré une dizaine de locaux vides sur l'ensemble de la rue Wellington, Commerce Sherbrooke est confiant que le projet Quartier Well Sud viendra remédier à la situation.